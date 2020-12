La Fiscalía General tiene luz verde para investigar a los miembros del CNE y TCE

Luz verde. La Fiscalía General del Estado recibió hoy, 18 de diciembre de 2020, la respuesta a la consulta extendida a la Corte Nacional de Justicia sobre si puede o no iniciar investigaciones previas en contra de los vocales del Consejo Nacional Electoral y jueces del Tribunal Contencioso Electoral en época de elecciones. En un comunicado, la Fiscalía revela que en un oficio con fecha de hoy, la Corte resuelve que la institución "puede iniciar una investigación previa y practicar cualquier técnica de investigación de las previstas en el COIP, en donde se investigue a cualquier persona, entre ellas, las y los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral (...)".

La duda de la Fiscalía radicaba en si se podía o no investigar a los miembros de la Función Electoral y si esto podría o no violar en segundo inciso del artículo 19 del Código de la Democracia que reza: "Mientras ejercen sus funciones (los integrantes del CNE y TCE) no podrán ser privados de su libertad ni procesados penalmente, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, y de violencia de género sin autorización del pleno del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral, por requerimiento de la Sala correspondiente de la Corte Nacional de Justicia de cuyo fuero gozan. Tampoco tendrán inmunidad en los casos de violencia intrafamilar en los cuales no se reconoce fuero alguno".

De acuerdo a la Corte el inicio de investigaciones previas no cae en la prohibición que establece el mencionado artículo ya que "no implica la instauración de un proceso penal en su contra".

Los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto presentaron una denuncia ante la Fiscalía en contra de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral por presunto prevaricato. Mientras que los magistrados no descartan iniciar acciones legales en el ámbito penal contra de los vocales del CNE por desacatar un fallo que favorece al movimiento Justicia Social.