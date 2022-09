Diez días después de la desaparición de María Belén Bernal, dentro de la Escuela Superior de la Policía, la Fiscalía presentará cargos en contra de su esposo, el teniente Germán Cáceres del Salto, prófugo de la justicia.

La audiencia está prevista que se realice el viernes 23 de septiembre, a las 15:30, en la Casa de Justicia de Carcelén Industrial, en Quito.

La primera vez que la Fiscalía conoció del caso no presentó cargos contra el oficial, supuestamente porque no habían los suficientes elementos de convicción. Estuvo retenido ocho horas y fue liberado porque no se lo judicializó.

Ahora, tras haber encontrado sangre en el auto de su esposo y las pertenencias de la mujer en varios sitios de la Escuela Superior, el fiscal Geovanny Santiago Garcia Barriga formalizará la imputación contra Cáceres, quien oficialmente pasará a tener el estatus de procesado.

Esta vinculación se sustentará también en versiones de cadetes y oficiales de la Policía, quienes estuvieron presentes la noche que desapareció Bernal. Ellos refirieron haber escuchado gritos y una pelea en la habitación del teniente Cáceres. Otros hablaron de haber visto al oficial cargando un bulto.

Otra pista en el caso fue encontrada la mañana de este miércoles en la casa de la madre de oficial, ubicada en Ambato. Según la Fiscalía, en el domicilio de la madre “se incautó el DVR de las cámaras de seguridad y en la vivienda del padre, computadoras y una flash memory”.