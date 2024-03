Fiscalía dice que la aplicación de la cooperación eficaz es confidencial

La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado este 31 de marzo de 2024 para recordar a la ciudadanía que la cooperación eficaz es una figura cuya aplicación es de carácter confidencial.

El Ministerio Público explicó que dicha figura es un acuerdo destinado al suministro de información que contribuye al esclarecimiento de los hechos investigados.

(Lea también: Carolina Jaume, llamada a rendir versión por el caso Metástasis)

La cooperación eficaz está tipificada en el artículo 491 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Determina que se trata del acuerdo de suministro de datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan necesariamente al esclarecimiento de los hechos investigados. O permitan la identificación de sus responsables o sirvan para prevenir, neutralizar o impedir la perpetración, consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad, así como la información que permita identificar el destino de bienes, dinero, fondos, activos y beneficios que sean el producto de actividades ilícitas.

Por ello, la Fiscalía exhortó a la opinión pública a no difundir información no oficial, “siempre con el objetivo de no entorpecer los procesos y de garantizar la integridad de

las personas investigadas y sus familias”.

El IVA a 15 % encarece gasolinas y gas Leer más

Este comunicado se da en medio de traslados de algunas personas procesadas en el caso Metástasis. Por ejemplo, el 30 de marzo de 2024 se conoció que el extitular del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, fue llevado desde la cárcel 4 de Quito hasta La Roca, en Guayaquil, de máxima seguridad. Este domingo 31 se difundió en redes sociales la imagen del traslado del exlegislador socialcristiano Pablo Muentes hasta La Roca. Esto a pesar de que la entidad encargada del control del sistema penitenciario guarda silencio, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Por otro lado, Mayra Salazar, anunció desde febrero su intención de cooperar con la Fiscalía, ahora es testigo protegida en Metástasis. El 28 de marzo rindió su testimonio anticipado donde reveló que la figura de televisión Carolina Jaume le habría entregado una agenda con los supuestos contactos de operadores de Xavier Jordán, supuesto socio del narcotraficante Leandro Norero (+).

Los testimonios anticipados los entregan las personas que forman parte del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos, mientras que la cooperación eficaz se sabrá más adelante, en el caso, según Fiscalía.

#COMUNICADO | Respecto a la aplicación de la cooperación eficaz, #FiscalíaEc reitera a la opinión pública que se trata de una figura cuya aplicación es de carácter confidencial. ⬇️ pic.twitter.com/ORisLilXQf — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 31, 2024

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO