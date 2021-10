Hasta ayer la reservación hotelera de manera global era del 80 % en el cantón Playas, provincia del Guayas, lo que avizora un buen feriado para el sector turístico local. Hoy, se percibe como el mejor de los cinco días de asueto. Esto se refleja en las reservaciones de los hoteles para este día que podrían llegar al 100 % en algunos hoteles y un poco menos en otros, precisó Esperanza López, presidenta de la Cámara de Turismo local.

La dirigente detalla cifras, precios y hace cálculos. Si bien es cierto que el turismo a partir de la vacunación se ha reactivado, también influye que para captar el flujo turístico que había antes de la pandemia, se ha tenido que bajar los precios, reflexiona. Por ejemplo, en su hotel, una habitación matrimonial costaba $ 45 la noche, ahora está en $ 35. Una habitación normal estaba en los $18 y hoy cuesta $ 11. En ambos casos incluye el desayuno de cortesía.

“Sí nos estamos recuperando, pero aún no vemos ganancias. Lo que quede en este feriado será para pagar deudas y servicios básicos que nos dejó la pandemia pendiente de cancelar. Pagar al poco personal que necesita llevar el pan a su casa”, recalco Luis Laverdi, presidente de la Asociación de Hoteleros. Para atraer al turista, Laverdi presenta un show artístico con entrada libre en la pérgola de su hotel.

Playas. Los restaurantes reciben a visitantes que se quedan o van solo a pasar el día y se regresan a sus ciudades. Nestor Mendoza / Expreso

En el sector de la playa la recuperación económica se topa con la competencia desleal. Johnny Torres, dueño de una cabaña, señala que el turista está llegando todos los fines de semana, pero tras de ellos vienen cientos de comerciantes informales que recorren la playa ofreciendo de todo: comida en tarrinas a un dólar, jugos, bollos, agua y hasta cremas para la piel. “La competencia hace que vendamos poco e igual que los hoteleros, tenemos compromisos económicos que cumplir, por eso, aún es poco el beneficio que tenemos. A esto se agrega que muchos visitantes traen comida y no gastan”, se lamentó Kenny Flores, presidente del gremio.

El hecho de que sean cinco días de feriado, no quiere decir que el sector turístico se va a quedar con grandes ganancias.

Según estimaciones del alcalde de Playas, Dany Mite, este feriado generaría de 100.000 a 120.000 dólares diarios y espera que las 10.000 plazas hoteleras (camas a disposición) sean ocupadas. Destaca que la población de Playas está vacunada en un 85 % y eso le da confianza al turista para que los visite, lo que está reactivando el turismo.

21.185 vehículos atravesaron el peaje de Chongón con dirección a la costa entre el viernes hasta las 10:00 de ayer. Otros 14.531 regresaron.

Los empresarios turísticos en la provincia de Santa Elena están optimistas con el feriado. La expectativa ha hecho que de manera especial en los sitios de gastronomía se incremente la inversión a la espera de los visitantes. “He comprado más mariscos, pescados y legumbres, yo estoy seguro de que la gente vendrá en gran cantidad y hay que estar listos”, refirió Elías Orrala Muñoz, propietario de un local de comidas en el malecón de Ayangue.

Aunque hasta ayer la presencia de huéspedes era baja en la mayoría de los hoteles en la Península, los empresarios turísticos confían en que entre hoy y mañana llegarán los viajeros. Hasta el cierre de esta edición, en Salinas, la reserva de habitaciones no superaba el 40 % y en Montañita oscilaba entre 55 y 60 %. “Así es en los feriados largos, por lo general los turistas vienen máximo dos días. Considero que el lunes y martes, estaremos con los picos más altos”, manifestó Carlos Rosales, quien labora en un hostal de la parte céntrica de Montañita.

El hotelero Douglas Dillon estima que el asueto será favorable para la zona peninsular, al igual como ha ocurrido en los feriados del 10 de Agosto y 9 de Octubre en donde se notó un importante repunte de visitantes. Para él, la ciudadanía está ávida por salir a recrearse.

Sí nos estamos recuperando, pero aún no vemos ganancias. Lo que quede en este feriado será para pagar deudas que nos dejó la pandemia. Luis Laverdi, pdte. Asociación de Hoteleros de Playas.

Ayer, en el local de Dillon ubicado en Ballenita, el teléfono no paraba de sonar. Las personas llamaban a cada instante para conocer costos de habitaciones, preguntar el estado del tiempo y separar sus espacios de hospedaje. “Esto es buen palpito”, expresó el empresario quien coincide que serán dos días los de mayor movimiento en los balnearios. Dillon dijo que los feriados sí promueven el crecimiento económico en las provincias costeras, pero un asueto tan largo no es del todo favorable.

“La situación económica no está para viajar tantos días. Además, el sector productivo necesita trabajar. Tres días eran suficientes. Esto no compensa la recuperación turística, aunque comparado a lo que no se producía antes, ahora ya estamos mejor”, finalizó.

Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo, pidió a las autoridades que cumplan con un plan efectivo en seguridad, esto por los hechos violentos ocurridos en los últimos asuetos en la zona peninsular, “esperemos que los operativos que se implementen tengan resultados favorables y no haya desgracias que lamentar”, expuso el dirigente.