Fausto Murillo pidió rechazar causales para su destitución

El vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo, argumentó sobre las cuatro causales de supuesto incumplimiento de funciones planteados en su contra. Solicitó este 28 de febrero de 2024 al Pleno de la Asamblea Nacional que rechace el juicio político para evitar su censura y destitución del cargo.

A Murillo se le concedió tres horas para exponer sus alegatos de defensa, que empezó desde las 15:40. "Soy un técnico y defenderé técnicamente las acusaciones que se me han presentado", afirmó.

Las cuatro causales son: tráfico de influencias, sobre la homologación salarial, responsabilidad política de Murillo por arrogación de funciones como presidente de la Judicatura, y responsabilidad en el proceso de reconstrucción del edificio de la Corte Provincial de Manabí.

El vocal expresó que ningún cargo imputado tiene asidero, que los procedimientos de contratación pública no son parte de su competencia.

Respecto a la responsabilidad sobre dependencias judiciales, explicó por ejemplo que en su presidencia, encargada, en el cantón Pedro Moncayo se instaló un unidad multicompetente, que en 2022 se creó unidades de garantías penitenciarias en Manabí para descongestionar el hacinamiento carcelario y la unidad especializada para juzgar 44 tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado.

Además, criticó al interpelante por no incluir a la exvocal Maribel Barreno en este juicio.

En su intervención también hizo referencia al caso Metástasis para criticar a abogados en libre ejercicio vinculados. Dijo que las verdaderas razones para enjuiciarlo son porque, a su criterio, es el "obstructor de la toma de la justicia". En ese contexto, mencionó que hubo un audio de una conversación entre Daniel Salcedo con Leandro Norero, narcotraficante, en agosto del 2022. "Ya en 10 días tumbamos este CJ porque ese Murillo no quiere que salgamos de la cárcel", refirió respecto al contenido del audio. Al final pidió al Pleno que tome una decisión que sus electores no les reprochen mañana.

Exposición de Morillo

El exvocal Morillo no apareció ante la prensa ni en el Pleno hasta las 17:12, cuando finalizó la exposición de Murillo.

Rápidamente solicitó a Secretaría que se certifique en qué parte de la Ley Orgánica de la Función Judicial o de la Constitución se establece que el tráfico de influencias constituye una causal para el enjuiciamiento político en su contra. Y la respuesta fue que no se encuentra ese delito como causal.

Sobre esa base, Morillo cuestionó que el juicio fue planteado de manera arbitraria y que al Legislativo no le compete censurar las actuaciones penales sino las políticas. "No debo nada, la verdad al final me asistirá, aquí estoy en el país cumpliendo medidas (alternativas), pero eso no quiere decir que soy culpable", afirmó al rechazar el juicio en su contra. Actualmente, tiene prohibición para salir del país en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias en la justicia ordinaria.

Hay más de 10 legisladores inscritos para intervenir en el debate. Hasta las 18:00 aún continuaba la exposición de Morillo.

