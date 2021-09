Desde las 08:00 cientos de ciudadanos llegan hasta el polideportivo Abel Jiménez Parra para conocer obtener información de sus familiares, internos de la antigua Penitenciaría del litoral dónde se registró un amotinamiento el último martes y dejó 116 muertos y 80 heridos hasta el momento.

En el lugar, los ciudadanos se muestran inconformes porque señalan que no les facilitan información sino más bien que ellos tienen que proporcionar características, rasgos, tatuajes y más datos que sirvan para identificar a su familiar. Luego de esto, se comunicarán con ellos para determinar si está en la lista de los fallecidos o heridos.

Julia Villalba, de 73 años, de edad tuvo que recibir asistencia médica al salir angustiada del sitio de mesas porque su hijo no aparecía en ningún listado y tuvo ella que dar información para ser identificado en el futuro. "Llevo tres días sin saber nada, vine aquí esperando que me dieran noticias porque en el hospital, en la morgue y en la 'peni' no me dicen nada" señaló antes de que sienta que le falte la respiración.

"Hicimos el levantamiento técnico de los cuerpos sin ningún dato informativo, eso es lo que ha causado la demora. Además la autopsia tiene un promedio de dos horas por cuerpo... Podríamos tardar semanas, hablamos de más de de 100", Henry Coral, jefe subrogante de la Policía.

"Aquí no dan ninguna solución, ahorita me voy a la PJ y que vayamos a la casa a esperar, ¿Quién puede irse a sentar a la casa, a dormir, a comer con un ser humano al que no sabes si está vivo, muerto o herido? No dicen nada. Dónde está el listado, son seres humanos, a todos nos duele, son 18 años que tiene esa criatura, lo cogieron por adicción y ahora no sé dónde está", reclamó Maricela González.

Por su parte, el intendente de la policía, Manuel Cucalón Martínez señaló que hasta el momento han llegado aproximadamente 400 al lugar y que les han pedido que se mantengan en el sitio para según se va levantando la información por parte Criminalística y Dinased se proporcionará datos a los ciudadanos.

"Lamentablemente el levantamiento de información lleva tiempo, están trabajando arduamente Criminalística y a medida de que el flujo de información va llegando tendremos aquí de primera mano para darle".

Por su parte la Policía Nacional permanece en los exteriores del coliseo para brindar asistencia a los familiares de los reos. En el sitio 30 psicólogos están a disposición para dar asistencia a las familias.