CONTEXTO: Entre los múltiples estudios que ha realizado o en los que ha colaborado, el doctor Enrique Terán Torres resalta dos. Demostró que la suplementación de una vitamina (la coenzima q10 o ubiquinona) reduce significativamente la frecuencia de preeclampsia y por lo tanto el riesgo de mortalidad en la mujer. Después esos estudios fueron repetidos en Estados Unidos y Europa y lo confirmaron. El segundo fue demostrar que las poblaciones autóctonas (indígenas, mestizas) tienen un comportamiento distinto ante los fármacos en comparación con la población anglosajona. Algo importante en un país donde la mayoría de los medicamentos que se consumen, sobre todo los biológicos, son importados. “Y hace dos años, la OMS sacó en uno de sus lineamientos la necesidad de que cuando haya medicamentos nuevos, estos sean probados en poblaciones minoritarias, nativas, antes de su uso, gracias a los estudios que nosotros habíamos hecho”, dice.

Esos estudios podrían ser continuados o ampliados por otros científicos del país, sobre todo por otros médicos.

Bueno, uno de los objetivos que tenemos ahora desde la Academia de Ciencias del Ecuador es justamente tratar de motivar el espíritu científico, motivar a que tengamos una lógica concentrada en responder preguntas que solo las vamos a poder hacer los ecuatorianos, porque es muy poco probable que desde el exterior haya interés en venir a estudiar cosas que nos implican únicamente a nosotros.

EXPRESO ha publicado sobre los diversos obstáculos para hacer ciencia en Ecuador. Pero aun en ese contexto, ¿no debería haber más médicos haciendo investigación? (En la Academia de Ciencias solo hay dos de sus 57 miembros)

Nosotros estamos convencidos de que el factor limitante más importante es la falta de estímulo. Y cuando digo falta de estímulo me refiero a cuál es el beneficio o la ganancia que tiene una persona que hace investigación. Tenemos desafortunadamente un vacío legal, un vacío administrativo, que impide que se reconozca la investigación como una actividad formal. Por ejemplo, a nivel de la academia, de las universidades, ¿representa algún tipo de diferencia, algún tipo de beneficio, el ser parte de una academia de ciencias? Desafortunadamente no. ¿Qué pasa a nivel hospitalario? Si usted es parte de una entidad científica, como una academia, ¿recibe algún beneficio adicional? Tampoco. Entonces, ¿cómo se puede motivar a que la gente haga investigación, si se topa con que es una actividad demandante, una actividad voluntaria y que además no representa un diferenciador alguno versus la gente que no lo hace.

También es cierto que los médicos públicos tienen un sueldo fijo establecido en su partida, en su nombramiento, que no cambia si hacen investigación o no, si se capacitan o no, o si se esfuerzan más o no.

Lo que usted topa es la realidad actual y que desafortunadamente desalienta la iniciativa científica, porque no hay un instrumento que pondere la producción científica y que haga efectivamente que se cree como un escalafón, por ejemplo, para que se logre tener un mejor posicionamiento. Se crean las partidas y se ponen unos requisitos mínimos, que una vez cumplidos se vuelven perennes. Y todo aquel médico que quiere hacer investigación lo hace sólo por satisfacción personal, pero no va a tener un reconocimiento laboral, institucional, mucho menos económico. Entonces ahí radica uno de los argumentos que tienen estancado el proceso científico en el país, porque no es retribuido de una manera acorde.

Es una pena, porque los médicos tienen a mano los casos, los pacientes. Ni siquiera necesitan hacer ensayos clínicos, porque pueden hacer estudios de observación de los casos que atienden, de los medicamentos o tratamientos que ordenan.

Tal cual. Cuando usted hace un análisis a nivel mundial sobre cuál es el área de mayor productividad científica, es la de ciencias de la salud. ¿Por qué razón? Porque basta simplemente poner atención en alguna situación específica y se puede elaborar tranquilamente una serie de reportes al respecto. Pero para ello tiene que haber, de nuevo, una conciencia de que al médico que tiene la iniciativa de hacer ciencia, no se le puede cargar con un número de pacientes idéntico al médico que no hace investigación. Pero desafortunadamente parecería ser que el único enfoque que tenemos en el país para los profesionales de la salud es el asistencial, que vean y atiendan pacientes, sin pensar en la actividad científica. Eso es lo que tiene al país rezagado.

¿La recién aprobada Ley de Carrera Sanitaria puede ayudar a solucionar esto?

Ojalá en el momento en que se haga la reglamentación se tome en consideración la producción científica como uno de los factores o de los pilares fundamentales. La ley está orientada a fomentar la formación y la profesionalización, que es indispensable, pero si logramos incluir en ella el componente de investigación, creo que daríamos un paso sumamente grande.

¿Cree posible que al terminar su gestión haya aumentado el número de médicos en la academia? ¿De qué depende de eso?

Nosotros estamos convencidos de que va a aumentar porque ahora, por ejemplo, a pretexto de la pandemia, se ha podido evidenciar que hay médicos que hacen investigación de primer nivel, se ha podido ver que el país logró sobreponerse a la pandemia gracias al aporte científico que vino de los profesionales de la salud. Entonces, todos esos ilustres investigadores tienen que vincularse a la academia para enriquecer sus filas y salir de la situación de poca participación que tiene salud dentro del quehacer científico.

La Academia de Ciencias debe tener una presencia mucho más activa en la toma de decisiones en el país y ser un referente para que la experticia de sus miembros realmente aporte al desarrollo del Ecuador.

PERFIL: Presidente electo de la Academia de Ciencias del Ecuador (ACE). Médico cirujano por la Universidad Central del Ecuador y doctor (PhD) en Farmacología por la Universidad de Londres. Catedrático e Investigador con más de 60 publicaciones científicas. Sus áreas de estudio principales son las complicaciones del embarazo y la farmacogenética.