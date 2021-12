A la espera de la orden fiscal. El Servicio Nacional de Medicina Legal dio con el perfil genético de 56 cadáveres que aún se encuentran en las dependencias de esta institución tras fallecer por COVID-19 durante los días críticos de la pandemia en 2020. Los cuerpos provienen del hospital del Guasmo y del Abel Gilbert Pontón, en la ciudad de Guayaquil; pero aún necesitan ser cotejados por sus familiares a través de pruebas de sangre para su respectiva entrega tras un proceso legal.

No obstante, espera el ok de la Fiscalía para poder inhumarlos con el fin de no tenerlos en la infraestructura y que, en caso de ser identificados acudan a retirar el cuerpo con la debida ficha técnica y evidencia de que son los restos de su familiar.

“Qué es lo que Fiscalía hará, es liberar estos cuerpos de los cuales tenemos este perfil biológico para que puedan ser inhumados, es decir enterrados por parte del Estado de forma técnica, embalados, bien rotulados y cada cuerpo con su código en un sitio, en un lugar aislado solo para esa persona”, expuso Fabiola Robalino, directora zonal 5 y 8 del Servicio Nacional de Medicinal Legal.

Diario EXPRESO solicitó información a Fiscalía General del Estado del lugar en donde serán enterrados estos cuerpos y también del número de cadáveres identificados y entregados desde 2020. Mediante correo electrónico indicó que el pedido de información se encuentra en análisis por la unidad competente”.

De acuerdo a Medicina Legal, en la actualidad no existe mayor demanda de personas que busquen hacerse una prueba para verificar si los cuerpos que están en la infraestructura son sus allegados.

“En cualquier tiempo pueden venir familiares a hacerse una toma de muestra porque como el perfil genético está en una base de datos, podemos hacer ese cotejamiento y si es que llegan a dar match o ser identificados con su familiar, se les informaría mediante Fiscalía sobre la identificación para que puedan disponer del cuerpo de su familiar”, reiteró Robalino.

Los perfiles genéticos están subidos en la base de datos del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Digitales AFIS, plataforma que además de tener el registro de las víctimas de las masacres carcelarias, tienen también el registro de todas las personas desaparecidas a nivel nacional, del cuerpo de las Fuerzas Armadas y de personas con permiso para portar armas.

Elizabeth Carrasco, perito de Criminalística de la sección de identidad de personas, señala que se incluyó en la base de datos estos perfiles para mejorar los procesos de identificación.

“Este sistema no tiene las huellas dactilares de toda la población del Ecuador, solo de un grupo reducido. Es por ello que en pandemia podíamos tener una buena impresión dactilar pero como no estaba en el sistema, no obteníamos el resultado”, afirmó Carrasco.

En julio de 2020 fue la Fiscalía General del Estado que dispuso el traslado de 216 cadáveres con antecedentes y presunción de COVID-19 desde los centros de acopio temporal de los hospitales Guasmo Sur, Ceibos, Monte Sinaí y Teodoro Maldonado Carbo hasta la Unidad de Medicina Legal para la identificación de los mismos, a través de los métodos de necroidentidad, antropología y genética forense.