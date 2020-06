Fabricio Villamar: “La institucionalidad no responde a las necesidades de los ecuatorianos”

La lista de asambleístas sospechosos de estar involucrados en actos de corrupción se alarga. Entre los 137 legisladores que tiene la Asamblea Nacional, los del bloque de CREO pidieron investigar a todos. Su propuesta tiene apoyo, entre ellos, de quien estuvo en sus filas: Fabricio Villamar. Él dice que no teme ser investigado porque, de hecho, él es de los legisladores que más ha investigado la corrupción. En diálogo telefónico con EXPRESO expone su postura sobre lo que está pasando en el país y el papel de la Asamblea.

- Cada vez más asambleístas integran las listas de sospechosos de actos de corrupción.

- Es mejor que la ciudadanía conozca de estos casos a que estos, como ocurría en el Gobierno anterior, sean ocultados por el peso de la Presidencia de la República. La existencia de estos casos deben hacernos pensar que existe una vergonzosa confusión entre quienes nos han gobernado en los últimos catorce años (no hago diferencia entre el morenismo y el correísmo), que no distinguen entre lo que es Estado, Gobierno y partido. Y como ellos son miembros del partido, que está en el Gobierno, piensan que los bienes del Estado tienen que manejarse como si fuesen bienes propios.

- ¿Habla de los casos Arroz Verde (Sobornos) y Moreno?

- La justicia tiene que ser justa y eso significa que tiene que actuar de igual manera si el acusado es un correísta o un morenista. En la práctica, lo que me preocupa es que tengo, por ejemplo, denuncias presentadas en contra de legisladores por los casos de gestión de cargo público (caso Diezmos) y la Fiscalía no las ha procesado.

- ¿Cree que la Fiscalía actúa de acuerdo con el partido al que pertenece el acusado?

- No parecería justo decir eso, pero en unos casos la Fiscalía actúa con celeridad y en otros casos la Fiscalía no se mueve.

- ¿Cómo cree usted que ha actuado la Fiscalía en el caso Arroz Moreno?

- Esa denuncia fue inicialmente presentada hace ocho meses por el legislador Rhonny Aleaga (correísta), pero la Fiscalía recién actuó el domingo, horas después de que lo presentó el medio digital La Posta. Y luego de eso ya no hicieron nada más.

- Se ha pedido investigar a los 137 asambleístas por sospechas de corrupción. ¿Está de acuerdo?

- Estaría bien que se lo haga; de hecho ya se lo hizo antes. Yo pedí lo mismo cuando comenzó el caso Diezmos, pero no solo pedí una investigación sobre los 137 asambleístas actuales, sino también sobre los anteriores y los funcionarios de la Asamblea.

- Los nombres de seis asambleístas han salido en investigaciones de casos de corrupción: Carlos Vera, Carlos Bergman, Teresa Benavides, Daniel Mendoza, Karla Cadena y Karina Arteaga. ¿Con ellos debería iniciarse la investigación?

- No encuentro una razón para decir a quiénes primero y quiénes después. En el caso de Karina Arteaga, yo presenté una denuncia en la Asamblea para su destitución y pedí que se integre una comisión interpartidista que haga la investigación. La justicia está por pedir el levantamiento de su inmunidad. Por cierto, ella integra la Comisión de Fiscalización.

- ¿Cómo pueden estar asambleístas bajo sospecha de corrupción en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea?

- Eso es precisamente lo que estoy diciendo. El lunes pasado pedí al presidente de la Asamblea (César Litardo) que ponga en el orden del día la necesidad de reconstruir esa comisión, que es el órgano de fiscalización, y que no gozaría de credibilidad porque varios de sus miembros están señalados en el cometimiento de delitos, entre esos, los nombres que usted menciona.

- La fiscalización es una de las deudas legislativas.

- Hay que hacer una diferencia entre lo que son las responsabilidades de la Asamblea y las de los asambleístas. Creo necesario también hacer una distinción entre lo que es la función de fiscalización de la Asamblea y la capacidad de fiscalización de cada uno de sus miembros. En mi caso, yo presenté los casos que terminaron con la renuncia de Alejandra Vicuña (vicepresidenta de la República) y la destitución de Carlos Ochoa, Norma Vallejo y el señor José Tuárez y otros tres miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social...

- ¿Qué casos investiga ahora?

- En estos momentos investigo sobre la concesión de frecuencias y rutas que tenía Tame y lo que podría ser una quiebra fraudulenta de esa compañía; la entrega de la compañía EQ2 y la hacienda La Clementina; la venta del Banco del Pacífico, y el embaulamiento de una quebrada en Loja por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

- ¿Por qué cree que en estos casos hay corrupción?

- De la información que tengo, existen indicios de que se inobservaron los procesos legales, hay beneficiarios de información privilegiada y de acciones de gobierno para gente de su entorno.

- ¿Qué tan disminuida está la credibilidad de la Asamblea?

- Yo tengo la sensación de que es todo el marco constitucional lo que ha llevado a la poca credibilidad en las instituciones, entre ellas la Asamblea Nacional. Y la forma de recuperarla es que se cumplan los objetivos y las prerrogativas de sus funciones. Si tiene que fiscalizar, entonces que fiscalice; si tiene que legislar, que legisle. Pero si los asambleístas obtienen beneficios de la administración del gobierno en los hospitales, en la ANT, CNT, las tenencias o jefaturas políticas, evidentemente se distorsiona su función.

- De allí la pregunta: ¿Qué tipo de asambleístas tenemos?

- Los asambleístas que tenemos son los que fueron elegidos por los ecuatorianos. Llegaron hasta allí porque un partido los propuso y algún ciudadano votó por él. El verdadero problema está cuando los partidos políticos proponen a futbolistas o a gente de la farándula para ser candidatos, y los ecuatorianos terminan votando por esas personas y después esperan que hagan buena legislación.

- Si la Asamblea no cumple a cabalidad con sus funciones, la Asamblea está en deuda con el pueblo.

- Creo que tenemos una sensación de que la institucionalidad no responde a las necesidades de los ecuatorianos. Así como hay gente que piensa que la Asamblea no está haciendo lo suficiente, habrá gente que piense que el presidente de la República no está haciendo lo suficiente, que la justicia, que los empresarios, que los médicos y que los policías no están haciendo lo suficiente...

- Cuando se conocen casos de corrupción como el de la Prefectura del Guayas, los hospitales públicos, la gente se pregunta: ¿Cuándo actúa la Asamblea? ¿Por qué los asambleístas y los políticos se quedan callados?

- Eso tampoco es justo. Hay que hacer una distinción entre la Asamblea y los asambleístas y entre los diferentes asambleístas. Yo tengo un equipo que trabaja 24/7 y no solo hacemos el escándalo, sino que llegamos hasta la destitución. Yo estoy tranquilo con mi trabajo y los electores de mi provincia lo valoran.

- ¿Usted piensa ser candidato en las próximas elecciones?

- Por supuesto. Me han propuesto que yo vaya por la reelección.