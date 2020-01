Fabricio Correa no será testigo en el caso Sobornos

Fabricio Correa, hermano del expresidente Rafael Correa, no se presentará en el juicio por posible cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, previsto para las 08:10 de este viernes 31 de enero de 2020.

Aseguró que su declaración fue sacada de contexto por la Fiscalía y que se mal interpretó. Según Correa, esa versión se utilizó como elemento de convicción y se asumió como que decía que su hermano era líder de la organización delincuencial.

Estuvo este miércoles en la Fiscalía para reconocer la firma de la denuncia que presentó en contra del exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, a quien señala por supuesto tráfico de influencias y posible cohecho.

Dijo que hay 71 policías enjuiciados y que la lista es infinita. Añadió que hay cientos de correos de la Presidencia en los que se evidencia que se influyó en los jueces para obtener sentencias favorables en los casos de Mera.

Su defensor, Hernán Ulloa, aclaró que Fabricio Correa no se niega sino que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) indica que los los parientes no están obligados a declarar. Acotó que afectivamente, íntimamente y moralmente ese testimonio no es factible.

Sobre la denuncia de Correa a Mera, manifestó que van a demostrar otras actuaciones y que Mera "fue ejecutor de una cantidad enorme de acciones".

Finalmente expresó que el cohecho está documentado en los correos de la Presidencia y que Mera hacía contactos con jueces para ejercer presiones y amenazas.