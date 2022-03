Extorsionadores piden dinero a cambio de brindar seguridad

Lo que para muchos es una herramienta digital para compartir información sobre sus servicios profesionales y acaparar nuevos clientes para sus negocios, para otros se ha convertido en llamadas constantes que amenazan con atentar contra sus vidas y la de los suyos.

Se trata de los comerciantes que decidieron desde hace algún tiempo colgar en Instagram y Facebook información de sus negocios, como dirección, costos de los servicios, número telefónico e imágenes que muestran el día a día de trabajo.

Información que está siendo utilizada por una banda de extorsionadores para pedir dinero a los propietarios de estos negocios a cambio de seguridad.

Las llamadas son constantes y de distintos números telefónicos, cuentan los dueños de estos negocios.

“La primera llamada la recibí en diciembre de 2019, se identificaron como miembros de la banda de Los Choneros y me pedían dinero para cuidarme porque unas personas me querían mandar a matar, les contesté que estaban equivocados y colgué. Volvieron a llamarme, pero de otro número, y me me dijeron que si colgaba firmaba mi sentencia de muerte”, detalló María (nombre protegido), propietaria de uno de estos negocios, quien agrega que ante las constantes llamadas decidió poner la denuncia en la página web de la Fiscalía. Aunque hasta ahora no ha recibido algún soporte por parte de las autoridades.

Me llamó a mi celular y me dijo que si colgaba firmaba mi sentencia de muerte. Comerciante

Para Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, quienes realizan este tipo de llamadas extorsivas utilizan como estrategia la etiqueta de Los Choneros para amedrentar a sus víctimas, pero es muy probable que no sean miembros de estas bandas delictivas.

Pontón sostiene que es importante no dejarse llevar por el miedo, porque si las víctimas acceden a “pagar por la supuesta seguridad que ellos brindan, se estaría normalizando este tipo de delitos”.

“Ese es el punto clave de la extorsión, el nivel de miedo o temor que puedan sembrar en la víctima. Por eso se identifican como miembros de estas bandas, porque es de conocimiento público el nivel de violencia con el que actúan, pero en realidad es muy probable que esto solo sea una estrategia y no una realidad”, explicó Pontón, quien agregó que es importante que las víctimas denuncien estas llamadas para que las autoridades puedan evaluar la problemática y desengranar a estas bandas delictivas.

Quienes reciben estas llamadas coinciden que la información que tienen los extorsionadores la han obtenido de sus cuentas de redes sociales, por eso algunos han decidido restringir el acceso a sus perfiles de Instagram y Facebook como medida de prevención. Otros han sido más drásticos y han eliminado sus perfiles de estas plataformas digitales.

Claudia, una de las víctimas, cuenta que desde que recibió la llamada de quien se identificó como Patricio González, sale a trabajar todos los días con el temor de que las amenazas que recibió se cumplan.

“Contesté la primera llamada y preferí colgar porque me dio mucho miedo, no lograba comprender como esa persona tenía mis nombres y mucho menos lo que quería, pero pese a que los bloqueé volvieron a insistir de otros números diciéndome que alguien pretendía matarme y que ellos me querían cuidar”, narró Claudia, quien decidió cerrar su perfil de trabajo en redes sociales y trabajar a domicilio solo con personas conocidas.

David Baquerizo, especialista en seguridad, sostiene que este tipo de llamadas extorsivas se han registrado desde hace años en el país, pero esta vez han cambiado la modalidad o forma de operar. Por eso, cree que es de gran importancia que las víctimas denuncie ante las autoridades y no accedan a los requerimientos de estas bandas.

Agregó que las personas que promueven sus negocios en redes sociales deben utilizar las herramientas de seguridad que les proporciona el aplicativo y clasificar el tipo de información que se publica.

“Si es un negocio, no publique foto de sus hijos o de su familia, eso puede ser peligroso, ya que le da herramientas a los delincuentes para amedrentar a su víctima. También es importante conocer muy bien a los empleados que laboran en el negocio, muchas veces de esta forma también se filtra información”, comentó Baquerizo, quien recomienda descargar en los teléfonos celulares aplicativos que identifican las llamadas, para así evitar todo tipo de contacto con los extorsionadores.