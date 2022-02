Los estafadores merodean a desempleados

Juegan con la desgracia ajena. Personas en situación de desempleo, o que lo estuvieron durante los últimos años, están recibiendo, ya sea por correo electrónico o WhatsApp, mensajes con notificaciones de oportunidades laborales en las que han sido aceptados. Sin previa entrevista ni haber enviado sus hojas de vida.

Aquello le ocurrió a Antonio, un joven odontólogo de 29 años que prefiere mantener su identidad real en el anonimato. Él recibió un mensaje de texto por parte del área de ‘recursos humanos’ de una empresa del sector de la medicina prepagada, ofreciéndole un puesto de trabajo en su rama. “El motivo de mi mensaje es para darle una respuesta positiva, pues ha sido seleccionado para laborar con nosotros”, se lee en la captura de pantalla que Antonio accedió a entregar a EXPRESO.

“Yo, todo ingenuo, me emocioné. Ya tenía trabajo, pero quería algo mejor y como era el nombre de una conocida aseguradora me la creí. Yo hace meses había enviado carpeta a muchas ofertas, pero no sé cómo esta gente dio con mi hoja de vida”, cuenta Antonio.

Empezó a responder los mensajes indicando que sí estaba interesado. El supuesto médico le pidió una serie de requisitos, entre ellos: información de tres familiares para un “seguro de vida” y la certificación de tres cursos que debía efectuar, además de la realización de exámenes médicos. La duda sobre la credibilidad de la oferta surgió cuando comenzaron a insistirle: “Estimado, cuénteme cómo va con los documentos. ¿Sí puedo contar con usted? O le doy la oportunidad a otra persona”. Antonio pidió el número de cuenta bancaria para pagar los cursos, pero indicaron que solo se lo darían cuando envíe por la misma vía la documentación. Esto creó dudas en Antonio, quien llamó al teléfono de la empresa que supuestamente le ofrecía el empleo y le indicaron que no eran ellos y que probablemente se trataba de una estafa.

Para Juan Diego Izquierdo, profesional en reclutamiento de empleados, esas informalidades de mandar un mensaje por WhatsApp o de texto no caben en las empresas serias a la hora de hacer un proceso de selección. “En talento humano existen procesos que se siguen en todas las empresas, y la formalidad es una de ella. Al postulante nunca se le pide dinero para continuar en el proceso”, señala Izquierdo.

A Steven Pezo, en Guayaquil, le pasó algo similar. Él es sociólogo y lleva tres años buscando un empleo pleno, pero no ha tenido éxito. En su búsqueda se encontró con una “empresa” que le mandó a realizar exámenes médicos que tuvo que pagar de su dinero y luego tenía que realizar un curso de inducción por 30 dólares más. “Se supone que estoy desempleado, no tengo dinero para andar invirtiendo a la deriva, jugaron con mi tiempo y mi necesidad de tener un empleo”, dice el joven guayaquileño.

Según información de la Fiscalía General del Estado, en el 2021 se presentaron 24.271 denuncias por estafa, entre ellas las relacionadas a ofertas de trabajo engañosas. De las cuales, 23.643 fueron casos en los que el delito se consumó, y 528 por tentativa.

Hasta por redes sociales buscan captar víctimas. A Cristina Armijo la contactó un productor de TV por Instagram para que sea presentadora de un programa matinal en un conocido canal de televisión en la capital. Según los mensajes que recibió, ya estaba contratada, sin casting ni exámenes. A medida que la conversación avanzaba, el productor le explicaba que necesitaba hacer un “taller para presentadores”, que ellos cubrirían un porcentaje y ella debía cancelar 300 dólares. Se negó a cancelar el dinero y propuso cancelarlo luego con los valores que le pagarían, pero le dijeron que no era posible.

Desempleo. Hasta diciembre de 2021 el INEC reportó que la tasa se ubicaba en 4,1 % a escala nacional. Lo que representa más de 356 mil personas.

