Este 6 de marzo de 2022, el gerente general de Petroecuador, Ítalo Cedeño, informó, desde el Terminal de Productos Limpios Chaullabamba, ubicado en Cuenca (Azuay), a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, sobre la necesidad que tiene la empresa pública de contar con nuevas inversiones.

Según Cedeño, el objetivo es dinamizar la gestión en la cadena de valor de la industria hidrocarburífera en exploración y producción, transporte, refinación, comercialización nacional y comercio internacional, con la finalidad de aprovechar los recursos existentes, modernizar sus instalaciones (que tienen varios años de antigüedad) y el desarrollo de nuevos proyectos que generen recursos económicos adicionales y ahorros a la caja fiscal.

Estas declaraciones las realizó en el marco de las comparecencias convocadas este fin de semana para el tratamiento urgente de la Ley Orgánica para Atracción de Inversiones. El titular de Petroecuador señaló que en la actualidad la estatal petrolera no cuenta con recursos para impulsar un aumento de producción.

“Tenemos muy buenas propuestas para lograr estos objetivos y esta Ley de Inversiones es lo que necesitamos para contar con leyes y normas adecuadas que brinden seguridad jurídica a las empresas internacionales que quieren traer sus capitales al país. Estamos trabajando para que la petrolera sea eficiente y honesta, dejando de lado ese pasado corrupto que manchó su nombre”, indicó.

Cedeño señaló que una de las prioridades es industrializar el gas asociado y evitar su quema en los mecheros, con el objetivo de utilizarlo para la generación de energía y disminuir las importaciones de este derivado para su consumo en el mercado interno.

Indicó que existen proyectos y propuestas del sector privado para lograr esta meta, por lo cual está previsto que la empresa convoque a un concurso público y transparente y en los próximos días se elaborarán los términos de referencia, incluyendo el análisis adecuado de los aspectos técnicos, legales y económicos, para iniciar con esta licitación.

Así mismo, insistió en que “se debe incrementar la producción de petróleo porque no es una opción, sino una obligación del Estado ya que si no se lo hace ahora no se lo hará nunca”, considerando que “hay campos que necesitan ser potenciados con inversión extranjera y nuevas tecnologías porque el petróleo debe servir para el desarrollo nacional”.

En lo relacionado al transporte, reiteró la necesidad de construir, en el corto tiempo, las soluciones definitivas del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano SOTE y del Poliducto Shushufindi – Quito en el sector de Piedra Fina, provincia de Napo. También, la importancia de modernizar los terminales de productos limpios y los ductos mismos que han sido víctimas de sabotaje y pinchazos para el robo de combustible y petróleo.

Adicionalmente dijo que hoy la demanda de derivados es mucho más alta de lo que proveen las refinerías y que a pesar de que es evidente la necesidad de construir una nueva refinería con capital 100% privado, primero hay que modernizar las tres existentes a través de asociaciones y alianzas estratégicas. Por ejemplo, en el caso de Refinería Esmeraldas se deberá construir a futuro un tren de alta conversión para la producción de derivados de calidad, con normas internacionales como Euro 5 para abastecer el mercado interno

Sobre comercio internacional, agregó que hay que construir terminales marítimos para que vengan buques de alto calado para poder exportar nuestro petróleo, con menores costos en el flete. “La Ley de Inversiones es muy necesaria para que vengan al Ecuador nuevos capitales a través de empresas internacionales serias”, enfatizó.