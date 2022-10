La calma peligra en Cuenca. Mirando ligeramente hacia el tumbado y con una voz contagiada de un suspiro profundo, Gloria (nombre protegido) fue tajante al señalar que “no” ha recibido amenazas de extorsiones con el mecanismo de las ‘vacunas’. La mujer, que es propietaria de un local de venta de ropa en las cercanías de uno de los mercados de la ciudad, es vecina de Iván, otro comerciante del sector que se dedica a la venta de perfumes.

¿Cuándo es el feriado de noviembre en Ecuador? Leer más

Él, con ciertos movimientos que dejaban al descubierto su nerviosismo, dijo sentir temor por las amenazas viralizadas en redes sociales. Sin embrago, a ella aún no le han pedido dinero o cuotas para “dar seguridad” a su local. Gloria e Iván se suman a otros 12 comerciantes que afirman que, hasta el momento, cumplen sus actividades con relativa tranquilidad, pero organizados para encarar el momento en que se presenten a pedir dinero o cuotas.

Un panorama que dista de lo que se vive en la calle Larga, zona turística de la Atenas del Ecuador, con más de 20 bares y restaurantes, donde dos propietarios de negocios advirtieron que días atrás recibieron la visita de sujetos que “están dispuestos a darles protección a cambio de dinero”, pero el hecho, como muchos otros casos en el sector, no prosperó.

Sin embargo, el temor empieza a rondar por las calles de Cuenca ante una amenaza que no se concreta.

Hay presuntas víctimas que han alertado (sobre las ‘vacunas’). Las investigaciones se hacen de oficio, pero con cierta dificultad por la falta de denuncias oficiales.



Manuel Bajaña, jefe de la Policía Judicial de Azuay

Una realidad que desde la Policía Judicial (PJ) de Azuay no se niega. “Se conoce que presuntas víctimas (de extorsiones) habrían realizado llamadas de auxilio al ECU-911”, informó el jefe de la PJ, Manuel Bajaña, aunque aclaró que hasta el momento no existen denuncias formales sobre la presencia de estos grupos de extorsionadores. No obstante, explicó que el Bloque Policial de Inteligencia está trabajando para determinar con certeza la actuación de estos grupos, que no son más que “presuntos oportunistas”.

Cuenca: Sujetos explotaron un cajero automático para robar el dinero Leer más

De acuerdo con Bajaña, la falta de denuncias dificulta las investigaciones. Pero los comerciantes tienen miedo a sufrir represalias y desconfían de la justicia.

Bajaña recordó que hace dos meses se detuvo a una mujer que dirigía un grupo de extorsionadoras que exigían la ‘vacuna’ a las vendedoras del mercado de la Feria Libre.

Sin embargo, según el presidente de la Cámara de Turismo del Azuay, Juan Vanegas Vintimilla, el problema de las ‘vacunas’ surgió tres meses atrás. “(Los gremios) Hemos mantenido reuniones con las autoridades de la provincia, como el gobernador del Azuay (Matías Abad) y la Policía Nacional”. Manifestó que “han dado toda la información”, pero que “no es un tema generalizado del cantón”, sino que está focalizado en ciertas zonas, como los locales de la calle Larga o algunos puestos de los mercados de Cuenca.

En ese sentido, Vanegas indicó que la Cámara tiene conocimiento de dos establecimientos de la calle Larga que recibieron visitas extorsivas para exigir dinero a cambio de seguridad. “Hay otros casos de llamadas amenazantes”, añadió Vanegas, pero aclaró que estos acercamientos no han escalado a mayores e incluso han sido tomados como mofa.

Sin embargo, precisó que junto a la Policía Nacional y la Gobernación “se han generado capacitaciones en protocolos de seguridad ante las ‘vacunas’, como botones de pánico y demás medidas para reaccionar a tiempo”.

El Ejecutivo es el negligente al no ubicar los recursos necesarios para tomar decisiones determinantes. Esto no solo afecta a Cuenca, sino a todo el país.

Rafael Martínez, presidente de Optur

Por su parte, el presidente de la Asociación de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador (Optur), Rafael Martínez, reveló que su organización conoce de al menos siete casos de locales extorsionados en la ciudad, que incluso están analizando la posibilidad de terminar sus operaciones por el temor a que atenten en contra de sus vidas. “Es preocupante la situación que no solo afecta a Cuenca, sino a todo el país”. Comentó que han mantenido reuniones con el Ministerio de Turismo para viabilizar soluciones a corto plazo.

En Cuenca detienen a los posibles asesinos de abogado en Azogues Leer más

Según Martínez, “el ministro Niels Olsen está haciendo todo lo posible, pero es el Ejecutivo el negligente”. Contó que en su última reunión, efectuada la semana pasada, se propuso establecer circuitos de patrullaje en las zonas conflictivas. No obstante, Martínez está consciente de que “sin presupuesto no hay solución para este problema, que afecta la economía de los operadores de turismo” y destacó que el Gobierno debe velar por el bienestar del sector, porque también es una actividad que da réditos al país.

Asimismo, el presidente de Optur considera que el plan de la Policía de Turismo no está siendo efectivo en estas localidades, donde su función disuasiva no se cumple. “Les falta capacidad de reacción, de poder hacer algo cuando estén los ‘vacunadores’”. Además de que los agentes policiales se han quejado de tener motos y vehículos en mal estado.

Todo esto, sumado al temor de los comerciantes a denunciar los casos de extorsión, ha generado un ambiente de oscura tranquilidad entre los cuencanos, que bajo el peligro de que se cumplan las amenazas siguen laborando.

EL DILEMA DE LAS VACUNAS

27 personas implicadas en cobro de 'vacunas' fueron capturadas durante operativos Leer más

Según el jefe de la Policía Judicial de Azuay, Manuel Bajaña, las extorsiones se dan de manera física, a través de visitas amenazantes a los locales, o mediante mensajes o llamadas telefónicas. Los ‘vacunadores’ recorren varios sectores o llaman a diferentes números ofreciendo ‘servicio de seguridad’, a cambio de cierta cantidad de dinero. Esto, bajo la amenaza de, en caso de no aceptar, ser propensos a saqueos o incluso a ser asesinados.

Asimismo, Bajaña señala que, según lo que conocen acerca de esta forma de extorsión, los delincuentes analizan a las víctimas y exigen dinero acorde a eso. “Puede ir desde $ 5 hasta, en ciertas ocasiones, $ 5.000”, precisa y recuerda que, ante esta situación, las medidas de prevención son importantes. También hace hincapié en que la información que manejan es la que se reporta a través del ECU-911, pero que son casos que no se han denunciado formalmente para emprender un proceso investigativo cabal.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo de Azuay, Juan Vanegas Vintimilla, señala que las denuncias no se han hecho por el temor que sienten los comerciantes, pero que han brindado la información necesaria a la Policía Nacional y sus investigaciones de oficio. Asimismo, sostiene que están recabando más pruebas para efectuar la denuncia. “Hay visitas (extorsivas) grabadas en video (por las cámaras de seguridad)”, indica Vanegas y anuncia que “se harán las denuncias”.

Asimismo, varios comerciantes en distintos mercados de Cuenca y los establecimientos de la calle Larga señalan haber sido víctimas de, al menos, una llamada amenazante, pero que no han prosperado en atentados en contra de ellos. Sin embargo, sí temen que las amenazas se concreten, como sucedió en dos locales de la calle Larga que los ‘vacunadores’ visitaron para exigir dinero a cambio de “brindarles seguridad”, las cuales tampoco se han materializado.