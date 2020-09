El expresidente Correa pide a los conjueces 'hacer justicia y cambiar la historia'

Aunque no estaba previsto el expresidente Rafael Correa habló al final de la audiencia de casación del caso Sobornos.

"En sus manos está hacer justicia y cambiar la historia". Les dijo el expresidente Rafael Correa a los miembros del tribunal de casación de la Corte Nacional de Justicia que el próximo lunes 7 de septiembre anunciará oralmente el fallo.

Correa fue uno de los cuatro procesados en ser escuchado por los conjueces Javier de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra por derecho a última palabra. Habló alrededor de cinco minutos. Dijo que en el proceso se han manipulado los archivos de la computadora de Laura Terán, la exasistente de su exasesora Pamela Martínez. Indicó que no conoce a Terán. Mencionó que tratan de inculparle. "Están destruyendo gente inocente, están destruyendo familias, están destruyendo la patria, quien va a querer ir al sector público para aguantar tanta infamia", añadió.

Según el expresidente en el caso Sobornos que antes se conoció como Arroz Verde hubo fraude procesal y contubernio en su contra. Acusó a la Fiscalía de que en cada etapa del juicio "sacaba con música de fondo los avances para crear un ambiente de terror, de corrupción por todos lados". Según el exmandatario, condenado a ocho años de cárcel como instigador por influjo síquico en la supuesta estructura delincuencial del caso Sobornos, "se han inventado cuadernos que se crearon en un viaje de Guayaquil a Quito".

Correa reiteró que cree que "lo fundamental en derecho penal es buscar la verdad. Está comprobado que fueron manipulados hasta el 2018 esos archivos y fueron sembrados en la computadora de Laura Terán a quien no conozco dicho sea de paso, se ha demostrado que hubo fraude procesal".

Para Correa no hay nadie que crea "esa barbaridad a nivel mundial, pero por destruirme a mí están destruyendo a gente inocente, yo sabré defenderme. Yo elegí la opción política sabía los riesgos que existían de cambiar estructuras y sistemas perversos que nos han mantenido en el subdesarrollo 200 años", puntualizó.

Dijo además que "la justicia ecuatoriana está quedando en ridículo a nivel internacional, Interpol les rechaza todo, Bélgica se les ríe". Pasado el mediodía la audiencia concluyó. Los jueces se retiraron a deliberar y resolvieron que se reinstalarán el lunes a las 15:00 para dar a conocer la resolución oral del caso.

Además de Correa también ejercieron su derecho a la última palabra el empresario Teodoro Calle, Alexis Mera y Pedro Verduga. Calle dijo que su imputación se dio sobre la base de que supuestamente pagó una factura a María de los Ángeles Duarte, la exministra quien fue declarada huésped en la residencia de la Embajada de Argentina. Recordó que han inaugurado obras y no han recibido sobornos. "Las facturas son pruebas de otras personas". agregó.

Mera por su parte expresó que enfrenta a la justicia por eso está encerrado en su casa. "Si dicen que tengo toda la plata del mundo ya no estuviera aquí , estuviera en México, Argentina pero estoy encerrado con siete policías en mi casa, no voy a apoyar a un proyecto politico jamás, así me vaya a la cárcel", acotó.

Finalmente Verduga solicitó que tomen en cuenta su estado de salud, "esto no se debe ignorar ya que soy persona de alto riesgo, este tipo de audiencias afecta a mi estado de salud". El empresario espera que actúen en estricto derecho, en justicia. Antes de concluir su intervención solicitó a los jueces que no cometan injusticias, que demuestren que son imparciales e independientes "que se acabe esto que ha causado angustia en mi salud y que ha causado malestar en mis empresas donde depende de mi miles de familias".