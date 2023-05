Exempleada de Radio Pichincha insiste en su denuncia de acoso laboral

Estefanía Michelle Cevallos lucha por su puesto de trabajo. Un derecho, que a criterio de la jueza Jesús Raquel Herrera, fue vulnerado por Orlando Pérez, gerente de Radio Pichincha y otros funcionarios de la Dirección de Talento Humano y Dirección Administrativa Financiera. La joven ganó en 2021 una acción de protección contra estos servidores, quienes le habrían sometido a tratos degradantes y amenazas, que terminaron en su salida de la empresa, indicó en su relato.

Cevallos era secretaria en la radio pública. Ingresó a trabajar en junio de 2013 y en 2015 recibió su nombramiento provisional. Estuvo en el puesto hasta julio de 2021, cuando la Directora Administrativa Financiera le informó que había sido destituida por una serie de llamados a atención. Uno de estos llamados fue que la joven se negó a tomar vacaciones cuando estuvo contagiada de coronavirus en 2021.

Sin embargo, lo que estuvo de fondo fue una animadversión contra la secretaria. Ella cuenta, por ejemplo, que el 23 de julio del 2021 tuvo una reunión con Orlando Pérez, una periodista y dos funcionarios de la radio. “Me comienzan a insultar con malas palabras y denigrándome como mujer, al punto que dijo que yo no soy la dueña del puesto ya que él puede enviarme de la institución cuando él quiera, porque es el gerente general”.

La razón del problema es que Pérez recibió una grabación donde supuestamente Estefanía Cevallos decía que él está saliendo con una chica de la radio y que ha pedido dinero para la campaña. “Le dije que ponga el audio y dijo que no, que ese audio sonará en caso que yo ponga una demanda y me pondrá una demanda penal, y seguía diciendo malas palabras”. En otra reunión del 2 de julio del 2021, la joven secretaria fue acusada de grabar una conversación con una periodista y fue amenazada con ser demandada. “El gerente toma la palabra y me dice que la señorita Melinca Huiracocha me va a pegar, porque supuestamente me metí en su vida personal, (…) También me dijeron que ellos me pueden poner visto bueno y que piense bien mi renuncia y que si uso mis amistades en la Prefectura de Pichincha, él se encargará de manchar mi imagen como persona y funcionaria”.

En la primera acción de protección, la jueza Jesús Raquel Herrera reconoció la vulneración de los derechos de Cevallos y ordenó que se le reintegre a su puesto como secretaria. Sin embargo, la joven cuenta que si bien regresó al trabajo no fue a las mismas funciones.

“Fue enviada a trabajar en una bodegas, debajo de las gradas, sin tener contacto con nadie”, dijo Víctor Hugo Coffre, abogado de la joven.

Así estuvo un tiempo hasta que finalmente en octubre de 2022 Cevallos fue despedida intempestivamente, aunque ella tiene un nombramiento provisional. “Esto es prohibido por la ley, pero han vulnerado de forma más que reiterada los derechos de mi cliente”.

Desde entonces la joven secretaria espera que se le devuelva su cargo y que ella pueda volver a trabajar. Este jueves 11 de mayo de 2023 tuvo una audiencia revisión de sentencia para que la jueza pueda evaluar el cumplimiento y notificar su fallo en caso que sea necesario. “La jueza no dio paso a nuestra pretensión, a mí como abogado no se me permitió hablar y por eso vamos a presentar otra acción de protección”, adelantó el jurista.

EXPRESO consultó la opinión de Orlando Pérez, gerente de la empresa pública. Se le llamó en tres ocasiones. Las dos primeras veces adujo tener problemas de recepción y en un tercer intento finalmente respondió lo solicitado por este Diario; sin embargo dijo que "prohíbe que utilicen sus palabras como parte de este caso".

La violencia que sufrió la joven fue recogida en una providencia judicial, en donde se prohíbe a Orlando Pérez y los demás funcionarios de Radio Pichincha realizar acciones de intimidación, amenazas y coacción contra Cevallos. Además, se le pide al Servicio de Protección Integral de la Secretaría de Derechos Humanos que haga un seguimiento del caso.