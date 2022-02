El miedo acecha a estudiantes ecuatorianos en Ucrania. Desde que se iniciaron los ataques militares de Rusia a Ucrania, decenas de jóvenes ecuatorianos que realizan sus estudios en varias ciudades ucranianas comenzaron a reportar la situación que se vive en sus alrededores a raíz de la “operación militar”.

Diario EXPRESO se puso en contacto con algunos de ellos, que coinciden en la falta de atención oportuna por parte de las autoridades para evacuarlos. ¿Pero cómo han vivido estas últimas horas tras los ataques militares?

Francisco Andrade, quiteño de 21 años y estudiante de Nanoelectrónica en la Universidad de Kiev, capital de Ucrania, contó que la preocupación creció cuando escucharon los bombardeos que se suscitaron en las afueras de la urbe. “Estoy en mi departamento al sur de la ciudad y ante todo hay que guardar la calma. Si salimos no sabemos a dónde desplazarnos, no hay buses, no hay trenes”.

Visado. Polonia, Eslovaquia y Hungría permitirán el ingreso de ecuatorianos provenientes de Ucrania sin visa Schengen durante los próximos 15 días.

Los ecuatorianos que viven por más de cinco años en Ucrania se acostumbraron a las tensiones entre ambas naciones desde el conflicto de 2014. Aun así, “no pensamos que esto se iba a desplomar”, dijo Dagmar Narváez, quien agregó que la angustia aumentó de tono cuando las autoridades ucranianas autorizaron el libre uso de armas a los ciudadanos.

Sebastián Báez, a través de su cuenta de Twitter, contó que desde las 05:00 de ayer 24 de febrero (22:00 en Ecuador) se encendieron las alarmas, se comenzaron a ver misiles en el cielo y se escucharon estallidos. Asimismo, reportó que en los supermercados comenzaron a quedar perchas vacías ante la desesperación de los ciudadanos.

Por ser de madrugada (en Ecuador de noche), la angustia de los familiares se manifestó inmediatamente. A Robert Procel, estudiante de 20 años de la Facultad de Electrónica de la Politécnica de Kiev, le preocupa dejar sus estudios, “pues nadie sale de su país para buscar otro donde hay una guerra”, pero su vida y la de sus otros cuatro amigos son más importantes que terminar el semestre. Ellos no descartan trasladarse a la ciudad de Lviv, cerca de la frontera con Polonia, pero no tienen los recursos. “Las autoridades se contactaron con nosotros, pero lo único que nos supieron decir es que nos movilicemos al oeste; pero de ahí, algún medio o alguna instrucción en específico de cómo poder realizarlo, no. Si la situación se torna más compleja, veremos con mis amigos la forma de rentar un auto para salir”, apuntó Robert.

Y hay desesperación por la cancelación de vuelos. Tras el cierre del espacio aéreo, no hay cómo salir de Ucrania por aire; y por tierra los ecuatorianos deben desplazarse hasta la frontera con Polonia para refugiarse en dicho país. Muchos han empezado a hacerlo por sus propios medios, porque “no hay tal ayuda” de las autoridades de Ecuador. Alegaron que por las líneas de contacto habilitadas por el Gobierno ecuatoriano, solo reciben mensajes genéricos. Así lo confirmó a este Diario Henry Villarreal, residente ecuatoriano de cirugía pediátrica.

Henry lleva viviendo nueve años en este país y tiene un esposa e hijo ucranianos. Afirmó que ha escrito al número que la Cancillería de Ecuador habilitó para los migrantes en Ucrania, pero no ha obtenido respuesta alguna. Está tranquilo, pero le preocupa que la situación empeore, porque su familia no tiene pasaporte ecuatoriano. “Si nos evacúan y no lo hacen con mi esposa e hijo, me tocará quedarme y esperar a lo que ocurra”. Sus familiares desde Ecuador lo ayudan a gestionar los trámites con los documentos de su familia.