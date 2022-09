Un estudiante es herido tras resistirse a robo

Faltaban 20 minutos para las 12:00 de este viernes 23 de septiembre de 2022 y Jacqueline ya estaba parada, como policía, cerca de la puerta del colegio donde estudia su nieto. Cinco horas antes, por el chat de padres de familia, se había enterado de que un alumno de este establecimiento educativo había sido herido de bala por resistirse al robo de su celular.

El asalto al estudiante, de 16 años, de un plantel ubicado en las calles Argentina y la Novena, en el suroeste de Guayaquil, ocurrió a las 06:35. El chico estaba a unos 40 metros de la puerta de ingreso cuando fue abordado por un sujeto, quien llegó en una motocicleta.

El delincuente se acercó al adolescente, lo amedrentó con el arma de fuego y le intentó arrebatar el teléfono, ambos forcejearon y en ese momento el malhechor le propinó un ‘pepazo’ en la pierna izquierda.

Jacqueline, de 58 años, sostiene que por la seguridad y el bienestar de su nieto no le importa dejar de hacer los quehaceres domésticos en su hogar, ubicado en la calle 4 de Noviembre y la 20 (suroeste), se sube a un bus y avanza al colegio a dejar y retirar a su consentido. “En la mañana se paran a asaltar a los chicos. Les revisan las mochilas. Este colegio tiene dos jornadas de estudio y en la tarde es peor. Los padres debemos estar alerta, como policías, por si acaso algún pillo quiera hacerles algo a nuestros hijos. La situación está terrible”, manifestó.

Martha, otra madre de familia, comparte su angustia por la inseguridad que son víctimas, los estudiantes de este colegio del sur de la ciudad, en el que ya varios de sus alumnos han sido víctimas de la delincuencia.

“Pedimos más control y rondas de los policías, vienen un ratito y se van. No es posible que esto ocurra afuera de un colegio y no hagan nadad. Esta vez hay un estudiante herido de bala y si hubiese muerto, dónde están las autoridades, por qué no envían más policías”, expresó la progenitora, mientras parada afuera del plantel aguardaba que su niño salga de clases.

Hasta las 12:00 del viernes 23, Roberto, padre de otro estudiante, desconocía lo ocurrido con uno de los compañeros de su muchacho. Al conocer del suceso, hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación para que soliciten más control policial, no solo aquí, sino en todos los establecimientos educativos de la ciudad. “Los vendedores de droga y los pillos están a la cacería’ de los estudiantes”, sostuvo.

El chico, quien cursa el primero de bachillerato, fue auxiliado por una moradora del barrio en el que está el plantel fiscal. Luego fue trasladado hasta el dispensario del plantel, donde recibió los primeros auxilios. Tras su valoración, se lo llevó en una ambulancia hasta una casa de salud de la ciudad.

Los padres de familia se encuentran preocupados. Aseguran que los delincuentes montan ‘cacería’ a los chicos para sustraerle sus pertenencias. Piden intervención de las autoridades.