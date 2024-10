Estafa de Biscayne Capital fue de 150 a 250 millones de dólares

La estafa masiva de Biscayne Capital, empresa de asesoría de inversiones en Estados Unidos, cuyo director era el empresario guayaquileño Roberto Gustavo Cortés Ripalda, es responsable de una pérdida que va de 150 a 250 millones de dólares.

A esa conclusión llegaron Glenn S. León, jefe de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia de EE. UU.; Breon Peace, fiscal del Distrito Este de Nueva York; y Margaret A. Moeser, jefa de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia norteamericana.

El pasado 20 de septiembre, firmaron un documento para la jueza Carol B. Amon, del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, con el que pidieron que se tomen en cuenta esos valores, así como la falta de lealtad de Cortés Ripalda, imputado, para establecer su condena.

Cortés Ripalda, líder de los Miami Boys

El empresario ecuatoriano ha sido procesado desde 2022 por conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.

En septiembre de 2023 se declaró culpable y aceptó ser el líder de los denominados Miami Boys. Así se conocía a Cortés y sus principales colaboradores: el ecuatoriano Ernesto Weisson Pazmiño y el uruguayo Fernando Haberer, también procesados por Estados Unidos.

La Fiscalía de ese país los acusa de orquestar un esquema de fraude millonario. “Biscayne Capital, que comenzó como una empresa legítima de servicios financieros y desarrollo inmobiliario, se convirtió en un esquema Ponzi a medida que se tambaleaba en los años posteriores a la crisis financiera de 2008. Para mantener a Biscayne Capital a flote, el acusado (Cortés) y sus co-conspiradores utilizaron el dinero nuevo invertido por los clientes para reembolsar a los más antiguos”, indicó el fiscal Breon Peace.

En ese mundo de apariencias, los Miami Boys “falsificaron los registros financieros de los clientes”, agregó.

En su declaratoria de culpabilidad, Cortés dijo: “En ciertos momentos entre 2013 y 2018 aquí, en el Distrito Este de Nueva York, yo junto con otros acusados acordamos idear un plan para defraudar a los inversores al representar falsamente, mediante correos electrónicos, a los inversores de Biscayne Capital para que sus inversiones parezcan haberse usado para financiar inversiones inmobiliarias, cuando en realidad sus dineros se utilizaron de manera ilegal para cubrir las deudas contraídas con otros inversores”.

Cortés Ripalda dio otra versión

Ya en la recta final del caso, pues la jueza está por dictar sentencia, Cortés redactó una carta en la que contaba otra versión. Dijo que hasta 2016, Biscayne Capital era un negocio próspero, pues se movía entre tenedores de bonos y los pasivos, y tenía “activos inmobiliarios de primera calidad. (...) Después de 2016, marcó un punto de inflexión en el que los activos disminuyeron y la deuda aumentó bajo la dirección de Haberer, Weisson y Gustavo Trujillo Franco” (sentenciado por lavado en EE. UU., quien facilitó el pago de sobornos en los casos Petroecuador y Odebrecht).

La estrategia de Cortés ha sido afirmar que él no tenía el control de la segunda etapa. Los agentes rechazaron esta versión y respondieron que si él no tenía control de lo que pasaba en la compañía, no tenía sentido que haya aceptado ser líder de la organización.

“El gobierno de Estados Unidos también expuso documentos que establecen que el acusado siguió siendo miembro de la conspiración hasta el colapso del esquema en 2018 y no tomó medidas para intentar salir de la conspiración”.

Pena. La Fiscalía de EE. UU. pidió al juez que condene a Cortés y que para los años de prisión tome en cuenta que se declaró culpable, pero a medias.

Red se extendió a Ecuador

Cuando Biscayne Capital se declaró en banca rota, manejaba más de 30 empresas en Miami y Delaware, en Estados Unidos, y en paraísos fiscales como las Islas Caimán, Bermuda, Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Belice, Curazao y Suiza.

Una empresa que aparece vinculada a Biscayne Capital es la casa de valores Ventura y la firma Capital Ventura, firmas ecuatorianas.

En 2014, el Isspol canjeó 84 millones de dólares en bonos Global 2015 por bonos Global 2024 de la deuda externa ecuatoriana. Una empresa que aparece en esta operación, ahora investigada, fue Westwood, que tenía como accionista a un directivo de Capital Ventura.

Westwood usó como agente de custodia a Madison Asset, una empresa con sede en las Islas Caimán y parte de las firmas de Biscayne Capital.

