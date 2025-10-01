ESPOL, líder del Ecuador y referente regional en educación, ciencia e innovación

En un entorno global cada vez más exigente, ser reconocida por su excelencia académica es el resultado de una visión clara, una comunidad comprometida y una gestión institucional rigurosa. La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) se posiciona como la universidad número uno del Ecuador y se ubica entre las mejores de América Latina y el Caribe, alcanzando el puesto 36 en el prestigioso QS Latin America University Rankings 2026.

Este logro no es fortuito. Es el resultado de una estrategia sostenida que fortalece las funciones esenciales de una universidad moderna:

Educación con altos estándares de calidad y acreditaciones internacionales de Europa y Estados Unidos.

Investigación multidisciplinaria y aplicada que resuelve desafíos locales y globales.

Vinculación que transforma personas, comunidades y territorios.

El reconocimiento que tienen sus graduados por parte del sector laboral.

Innovación, sostenibilidad, equidad y transformación digital como ejes de acción.

Redes de colaboración académica y científica nacionales e internacionales.

El compromiso de pensar en las personas como centro de cada decisión y acción institucional.

Un liderazgo con visión y trabajo colectivo

Para el vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la ESPOL, Carlos Monsalve, este reconocimiento refleja un compromiso de trabajar hombro a hombro con los sectores productivos y sociales, respondiendo a sus necesidades concretas, a través de investigación aplicada y una adecuada empleabilidad.

“Uno de los motores de este resultado es la fortaleza de nuestras redes internacionales de investigación, que multiplican el impacto y la visibilidad de la ciencia producida en ESPOL. Investigamos para y con los sectores productivos y sociales. Nuestros investigadores producen publicaciones científicas de alto nivel, pero sobre todo ponen su conocimiento y los recursos de sus laboratorios para proponer soluciones a los desafíos del país”, menciona.

“Este logro también es un reflejo del acercamiento que ha existido con el sector laboral del país, a través de varias iniciativas encaminadas a mejorar las oportunidades de empleo de nuestros estudiantes, así como el de proveer de herramientas tecnológicas innovadoras para facilitar la empleabilidad de nuestros graduados”

La Vicerrectora de Docencia Paola Romero coincide en destacar el alto índice de empleabilidad de los graduados de la universidad. “ESPOL es una marca que se distingue por su prestigio, credibilidad y generación de oportunidades. Estas fortalezas, traducidas en indicadores, son reconocidas en este ranking el cual valora que seamos la primera opción para los empleadores”.

Añade que la formación integral en la ESPOL responde a estándares internacionales, preparando profesionales que destacan y trabajan tanto en Ecuador como en cualquier lugar del mundo. “ESPOL se consolida como un verdadero referente de calidad en la educación superior, brindando los recursos, herramientas y acompañamiento a nuestros estudiantes no solo para impulsar su inserción laboral sino también para que se conviertan en líderes globales. Nuestra visión va más allá de forjar capital humano, trascendemos para formar agentes de cambio que aportan valor a la sociedad e impulsan la creación de empleo, reduciendo las brechas sociales”, puntualiza.

¿Qué impulsa el liderazgo de ESPOL según el QS Latin America University Rankings 2026?

Reputación académica internacional: La producción científica de calidad y la participación activa en redes globales elevan la preferencia de los pares académicos alrededor del mundo.

Reconocimiento de empleadores: Los profesionales politécnicos destacan por su pertinencia, ética y desempeño. Son líderes en sus campos y protagonistas del cambio.

Producción científica de alto impacto: Es una institución de alta intensidad investigativa, con crecimiento sostenido en publicaciones, citaciones y transferencia de conocimiento.

Impacto web y conexión con la sociedad: ESPOL genera contenidos académicos de valor y mantiene una interacción digital activa, que fortalece su vínculo con la ciudadanía.

Educación pública de calidad con impacto social

ESPOL promueve una formación integral, basada en competencias y centrada en la resolución de problemas reales. Su modelo educativo incorpora sostenibilidad, inteligencia artificial, emprendimiento, pensamiento de diseño y una profunda vinculación con la industria y la sociedad civil.

Desde programas como Dona Futuro, que brinda oportunidades educativas a jóvenes en situación de vulnerabilidad, hasta centros de investigación que generan soluciones en áreas como energía, agricultura, biotecnología o transformación digital, la ESPOL demuestra que la educación pública de calidad es un motor de transformación profunda.

“En ESPOL mantenemos un compromiso inquebrantable con la mejora continua, la sostenibilidad y la innovación, respaldado por procesos permanentes de autoevaluación”, destaca la rectora Cecilia Paredes y añade: “Este ranking refleja la excelencia de nuestros procesos institucionales y nos posiciona como una universidad en sintonía con los más altos estándares internacionales. Desde Ecuador, ESPOL sigue transformando la educación y proyectándose con fuerza hacia el mundo”.

Desde Ecuador, ESPOL se proyecta como referente, porque cada avance en ciencia, educación y tecnología representa una oportunidad para transformar vidas y construir un país más justo, sostenible e innovador. ESPOL es la Universidad #1 del Ecuador y #36 de América Latina y el Caribe.

