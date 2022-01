El lente de la cámara de Roberto Valdez ha permitido que los paisajes más hermosos del país se muestren al mundo. Gracias a su afición, este año alzó el Sony World Photography Awards en la categoría Nacional. Es embajador de esa marca desde el 2019.

Se describe como un fotógrafo ecologista. Todo lo que sabe de fotografía lo aprendió por su cuenta. Su avidez de conocimiento era tal, que la primera vez que estuvo frente a una cámara, cuando niño, la desarmó a piedrazos para descubrir qué llevaba dentro. “Era como un cavernícola”, ríe Robinski, como se hace llamar en redes.

Lleva diez años, desde los 19, recorriendo el país para, a través de sus imágenes, crear conciencia sobre la necesidad de conservación. De hecho, vende calendarios con cuadros de sus gráficas y con parte de las ganancias, cada 50 calendarios que le compran organiza mingas en Los Andes. Ama esa zona y toda la serranía, por lo que bromea y se llama a sí mismo “un mal guayaco”.

Pretende que cada foto que toma del país sea un legado. En cada viaje, prefiere estar acompañado, “porque si el clima no sonríe, los amigos sí”, asegura.

Además de sus aventuras, sus actividades ambientalistas y el quehacer que le demanda el calendario, lleva siete años impartiendo talleres que incluyen excursiones fotográficas a los volcanes ecuatorianos, enfocados, principalmente, en enseñar y realizar astrofotografía. Su objetivo es que la gente logre sensibilizarse de las maravillas de la naturaleza.

Robinski tiene dos libros publicados, ‘Highlands of Ecuador’ y ‘El Gran Chimborazo’. “En ambos muestro lo bello que es Ecuador. Creo fielmente que las personas no aman algo si no lo conocen y yo he decidido que tengo la tarea de hacer conocer a nuestro país”, cuenta.