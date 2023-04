“Mis amores, los voy a extrañar. No puedo creer que le pase esto a mi papá y a mi prima. No creo que me quede sin mi viejo, siempre recordaré papito lo que me enseñabas, tu educación, tu respeto”. Con esas sentidas palabras Stefany (nombre protegido) recordó a su papá y a la pequeña “Lupita” de 9 años, dos de las cuatro víctimas mortales que dejó una balacera registrada la noche del pasado sábado 29 de abril, en el sector conocido como La 13, en la entrada al barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Atacames, en el sur de la provincia de Esmeraldas. Otras cuatro personas resultaron heridas.

“Lupita” estaba con su abuelo y pasaba por el sitio de la balacera cuando los proyectiles los alcanzaron, provocándoles la muerte de forma inmediata. Ambos serían víctimas colaterales del ataque. “Su inocencia vivirá en todos nosotros. Solo pedimos a Dios que les dé consuelo a sus padres y a toda la familia...”, dijo una tía de la menor.

Según testigos, alrededor de cinco sujetos fuertemente armados y encapuchados llegaron al sitio alrededor de las 22:00, a bordo de una camioneta y empezaron a disparar en un local de diversión ubicado junto al puente que conduce al barrio Nueva Esperanza.

Preliminarmente se conoció que el ataque habría estado dirigido contra un ciudadano identificado como Luis Miguel, alias Conchita, quien era conocido por realizar improvisaciones musicales en lugares turísticos del cantón Atacames.

Conocidos aseguraron que Conchita andaba en “malos pasos” y en varias ocasiones había intentado rehabilitarse sin éxito.

Versiones de testigos dan cuenta de que el hombre habría intentado huir del sitio de diversión donde se encontraba y, en ese intento, los sicarios dispararon a otras siete personas que estaban o pasaban por la zona, entre ellos “Lupita” y su abuelo. Otra persona, cuya identidad se desconoce, falleció en una casa de salud de Atacames, donde fue llevada con graves heridas. Mientras que otras cuatro resultaron con heridas de consideración y se encuentran con pronóstico reservado.

“Los cuerpos quedaron dentro del bar y otros en la calle, ellos tuvieron la mala suerte de pasar por el sitio cuando ocurrió la balacera. Atacames estaba tranquilo, estos hechos matan al turismo”, dijo un morador.

Una fuente policial que pidió la reserva aseguró que la causa de esta balacera con muerte de inocentes fue ocasionada por una disputa territorial entre las bandas Los Gangsters y Los Tiguerones. “Tenemos fuertes presunciones de que se trataría de una pugna de espacios para la comercialización de sustancias sujetas a fiscalización”, enfatizó la fuente policial.