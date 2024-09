Energía dice que facilitará datos para investigación sobre irregularidades mineras

El Ministerio de Energía y Minas expresó en un comunicado que brindará todas las facilidades para que la Fiscalía General del Estado pueda identificar a los responsables de las irregularidades en el catastro minero del Ecuador.

Este anuncio llegó después de que la entidad realizara un operativo en la sede de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) en Quito, por el otorgamiento ilegal de derechos para ejercer esta actividad.

"En la diligencia se recabaron indicios, como documentos y archivos digitales, que evidenciarían un presunto crecimiento en las plantas de beneficio, las cuales estarían procesando material aurífero sin verificar la trazabilidad y procedencia del mineral", expuso la Fiscalía en su cuenta de X.

Diario EXPRESO puso en evidencia el pasado 25 de agosto cómo se ha proliferado la minería ilegal en Ecuador con mayor facilidad desde el cierre del catastro minero en Ecuador. Una medida que dejó por fuera a quienes pretendían ejecutar obras con los permisos correspondientes y regulaciones, pero que a la vez permitió la infiltración del crimen organizado en dicho negocio.

El ministerio de Energía y Minas se apresuró a señalar que se trata de actos realizados en años anteriores y que las acciones reportadas el 3 de septiembre de 2024 son parte de una investigación para "recabar información".

📌[COMUNICADO OFICIAL]



Sobre la diligencia procesal que desarrolla la Fiscalía General del Estado, informamos lo siguiente⤵️ pic.twitter.com/iVGVGR7wkY — Ministerio de Energía y Minas Ecuador🇪🇨 (@RecNaturalesEC) September 3, 2024

Además, recalcó que, bajo los principios de transparencia, respalda totalmente a la Fiscalía en el proceso. No obstante, este medio de comunicación ha solicitado entrevistas con los encargados del área correspondiente para que informen por qué no se ha abierto el catastro minero, quién fue el responsable de tal decisión y qué tipo de controles ejecutan para exterminar la minería ilegal; sin embargo, no ha dado contestación al pedido.

#AHORA | #Pichincha: #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador –a través de acto urgente– allanan las oficinas del Ministerio de Energía y Minas (@RecNaturalesEC) en #Quito, por presuntas irregularidades en el otorgamiento de catastros mineros (noticia en desarrollo). pic.twitter.com/502SSc0Kei — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 3, 2024

Hasta el momento no se ha informado si hay detenciones o si en las próximas horas se emitirán las respectivas órdenes.

