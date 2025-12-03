Encuentran sin vida a cóndor juvenil en Antisana; aumenta la alerta por la especie

El ave fue encontrada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Antisana; autoridades investigan su muerte

El martes 2 de diciembre de 2025, personal ambiental encontró el cadáver de un cóndor andino juvenil (Vultur gryphus) en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Antisana, uno de los lugares más importantes para esta especie emblemática del país.

El Ministerio del Ambiente confirmó el hallazgo a través de sus redes sociales, donde también publicó fotografías tomadas en el sitio. En ellas se observa al ave tendida sobre el páramo, inmóvil, cerca de un poste eléctrico.

Autoridades levantan indicios en el sitio del hallazgo

Tras recibir el reporte, equipos del Ministerio del Ambiente, la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional, guardapáramos del Fonag y técnicos de la Epmaps llegaron al área para recopilar evidencias que permitan conocer qué provocó la muerte del cóndor.

Según el informe preliminar, el cuerpo fue trasladado a un Centro de Conservación y Manejo ex situ, donde especialistas realizarán la necropsia correspondiente.

Este 2 de diciembre de 2025, guardaparques del Parque Nacional Antisana, identificaron el cuerpo sin vida de un cóndor andino juvenil (𝑉𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟 𝑔𝑟𝑦𝑝ℎ𝑢𝑠) en la zona de amortiguamiento del área protegida.



Una especie al borde del colapso poblacional

El reciente hallazgo vuelve a encender las alarmas sobre el estado del cóndor andino en Ecuador.

El último censo nacional determinó que solo quedan alrededor de 150 cóndores en libertad, distribuidos en aproximadamente 10 provincias de la Sierra.

El Vultur gryphus está catalogado como “En Peligro Crítico de Extinción”, principalmente debido a amenazas derivadas de acciones humanas, como envenenamientos, electrocuciones, cacería y destrucción de hábitat.

Este no es un caso aislado. En agosto pasado, un cóndor juvenil fue rescatado en la misma reserva luego de ser encontrado con signos de envenenamiento.

El ave fue trasladada al Zoológico de Guayllabamba, en Quito, donde recibió atención veterinaria hasta su recuperación.

Con este nuevo hecho, especialistas temen que la mortalidad juvenil siga aumentando, lo que complicaría aún más la reproducción y supervivencia de la especie en el país.

Llamado urgente a reforzar la protección

Organizaciones ambientales insisten en que es necesario fortalecer la vigilancia en zonas donde habita el cóndor andino, especialmente en áreas de páramo y zonas de influencia humana.

Además, piden que se investigue a fondo si este caso está relacionado con electrocución, envenenamiento u otras causas asociadas a actividad humana.

