Dónde encajan los emancipados de PAIS

Abandonar o quedarse. Ambas decisiones conllevan un riesgo. Seguir militando en el movimiento Alianza PAIS puede resultar un lastre para quienes intenten llegar a un cargo de elección en 2021 por la imagen desgastada y salpicada de la otrora primera fuerza política del país. Y, por otro lado, dejar sus filas es aventurarse a tocar otras puertas que posiblemente se cierren en la cara. Es el dilema de figuras políticas destacadas que se han alejado de las siglas y que deben buscar dónde encajan ahora para no dejar su carrera política.

El bloque de Alianza PAIS se desgrana Leer más

El movimiento verde flex perdió figuras en la Asamblea Nacional y en otros frentes desde la ruptura entre Lenín Moreno y Rafael Correa. Ha seguido desgranándose hasta el final, con las recientes salidas de nombres de trayectoria como Elizabeth Cabezas, quien fuera presidenta del Legislativo, o María José Carrión. Ninguna de las dos ha aclarado hacia qué lado se inclinará.

Si apartarse de la política no es una opción para los ahora exmorenistas, están en un limbo: buscar el reencuentro con el correísmo, tras haberse distanciado de forma explícita, o buscar un espacio en otros movimientos so pena de traicionar o supeditar sus principios ideológicos. ¿Con quiénes militar si en sus planes para 2021 no está dejar la primera línea del poder?

“En el Partido Socialista, Avanza, Unión Ecuatoriana pueden encontrar un pasado político conjunto e identidad ideológica”, responde el consultor político Daniel Molina. “Su relación con Correa y Moreno ubica a Alianza PAIS en una posición de valores y lealtades incómoda e incompatible como referente ético para la ciudadanía. Son como hijos huérfanos sin padre ni madre”, replica el experto al referirse a la disyuntiva que pueden atravesar los exmorenistas y quienes los acojan en su seno.

Alianza PAIS solo sería una opción si vuelve a las manos de Correa y las ideologías de origen. Si no, está destinada al fracaso y más si no renuevan sus cuadros. Daniel Molina, analista y consultor político.



El consultor político Juan Pablo Mendoza ve conveniente que estas figuras migren a otras organizaciones políticas, siempre que sea a movimientos lo más cercanos al correísmo. El experto augura que mientras más avance el proceso electoral, más disidentes saldrán de las filas oficialistas. “Una persona con marca PAIS encima que quiera hacer proselitismo no tendrá otra cancha para hacerlo que con el correísmo o lo más cercano al correísmo. Es la única opción que les veo”.

La vida de un político se basa en la coherencia. No puedes en un momento ser de izquierda y luego de derecha. Eso para un político es su acabose de capital.

Juan Pablo Mendoza, consultor político



A diferencia de Mendoza, el director del Instituto Internacional de Marketing y Comunicación, Jorge León, cree que el correísmo no es un espacio para estas figuras, pese a que el mismo Correa abrió la puerta a que algunos arrepentidos regresen a sus filas. “Vamos a asumir que muchos fueron engañados”, ha repetido el expresidente para justificar ahora alianzas con quienes antes apoyaron al presidente Moreno.

Hay un sinnúmero de ejemplos de políticos que terminan cambiándose de bando y los principios ideológicos quedan de lado... No nos sorprendamos volver a verlo.

Jorge León, consultor político y director del Instituto Internacional de Marketing y Comunicación.



Entra en juego un factor: la coherencia. Sus futuras decisiones, a criterio de Mendoza, deberán guardar esa congruencia si quieren resguardar su capital político. “Deben ser lo menos incoherentes posible políticamente hablando. Teniendo esto en cuenta, no es factible que se vayan a un partido de derecha. Deben estar jugando a estar un poco tras bambalinas por un tiempo, jugar por detrás y no hacer tanto ruido”.

Pero la coherencia política no es un aspecto que caracterice a algunos de los políticos ecuatorianos, recuerda León. “Hemos visto en el país un sinnúmero de políticos que terminan haciendo estos cambios de bandos, y los principios ideológicos a veces quedan de lado. No siempre da buenos resultados, (pero) hemos visto casos en los que sí. No nos sorprendamos”, comenta el también consultor político.

José Serrano: Alianza PAIS no puede considerarse la bancada oficialista Leer más

La aspiración de PAIS es presentar candidato para la Presidencia, ya lo manifestó la organización, por lo que la papeleta presidencial deberá hacer espacio a más rostros que hasta ahora son una gran incógnita. Quien quiera que sea el aspirante de la lista 35, que posiblemente salga de las entrañas del Gobierno (una María Paula Romo, por ejemplo), deberá analizar, según Molina, la conveniencia o no de correr con un movimiento en declive, o buscar otro. “Si Alianza PAIS no regresa a su origen está destinado al fracaso y más aún si no renueva todo y muestra cuadros nuevos, y para eso no tiene tiempo”.

Para los ahora y futuros disidentes de PAIS, el abanico de partidos recoge algunas opciones. La duda está en si serán bien recibidos o no.