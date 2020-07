Lo que dijo Azuero antes de irse

Después de 13 días de recibir prisión preventiva tras su vinculación al expediente abierto al exasambleísta Daniel Mendoza por posible delincuencia organizada, el paradero del asambleísta Eliseo Azuero es incierto.

Ni las autoridades policiales lo han ubicado, ni él se ha entregado. Un día después de dar su versión en la Fiscalía en el caso, Azuero esperaba que la justicia le permita defenderse en libertad. Ofreció acudir a la formulación de cargos a pesar de las recomendaciones y anunció que hasta entregaría su pasaporte. Pero no se presentó ni se conectó a la diligencia.

Azuero recibió prisión. Sustituyó a su defensor José Luis Ortega por Harrison Salcedo, defensor del exvicepresidente Jorge Glas y patrocinador de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de Los Choneros, quien recuperó su libertad el mes pasado y hace pocos días se graduó de abogado.

Antes de recibir cargos, Azuero rindió una versión en la Fiscalía. Al fiscal Diego Rosero, quien recibió su testimonio, le dijo que desconocía el contenido de una conversación que habría mantenido con el exasambleísta Mendoza. Para ese entonces la transcripción efectuada por un perito ya había sido incorporada al expediente.

Insistió en que “los diálogos que hemos mantenido con muchos asambleístas de muchas bancadas son por temas de la actividad que desempeño”.

Indicó además que “aparte de una relativa amistad que se da en la Asamblea Nacional con el señor Mendoza y con otros en mayor o menor grado, se generan relaciones que inclusive yo diría no llegan a ser amistades”.

Al fiscal le insistió que no tenía ningún conocimiento del tema, pero reconoció que “en algún momento cuando conversé con él sobre el tema, él se ratificó que no tenía nada que ver”. Dijo que cuando empezó el escándalo todos los asambleístas le preguntaban a Mendoza si es que tenía algo que ver y él les dijo que no y que hasta había reaccionado molesto por la pregunta.

La versión la rindió de forma virtual el 13 de julio a las 08:00. Tiene cuatro páginas y hay solo una pregunta del fiscal que interroga al legislador si el testimonio lo rinde de forma libre y voluntaria, y respondió que sí.

El viernes pasado Salcedo acudió a la Fiscalía. Ese día había sido convocada la ministra de Gobierno María Paula Romo. Denunció que no pudo ingresar. Anunció que su cliente se presentaría cuando existan garantías. Ayer EXPRESO contactó telefónicamente al abogado, pero no hubo respuesta.

Una interceptación telefónica a un diálogo entre Azuero y Mendoza evidencia su posible participación en una estructura relacionada con la adjudicación del contrato de construcción del hospital de Pedernales.

Este martes, tres sospechosos del caso ampliaron su versión en la Fiscalía: José Véliz, Jean Benavides (exasesor de Mendoza) y Franklin Calderón, conocido con el alias de Banquero.

Ellos están detenidos en el centro carcelario El Rodeo de Manabí. Mendoza está en la cárcel 4 de Quito y fue incorporado al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos.

Entre las evidencias con las que cuenta la Fiscalía están interceptaciones telefónicas y chats de WhatsApp que evidenciarían la existencia de la supuesta organización delictiva.

Datos

Lavado de activos. Jean Benavides, exasesor de Daniel Mendoza, es investigado por presunto lavado de activos.

Sospecha. En mayo hubo detenciones de personas sospechosas de anomalías en el hospital de Pedernales.

Versiones. Los asambleístas mencionados en la conversación entre Mendoza y Azuero fueron citados a la Fiscalía.

La cifra

1,8 millones de dólares en efectivo y cheques fueron hallados al exasesor de Mendoza y otros.