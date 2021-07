Elena Madrazo: “No diría que el tema del visado Schengen ha sido desplazado”

La embajadora de España en Ecuador abre un espacio en su agenda para atender a EXPRESO y conversar sobre sus expectativas, retos y proyectos como jefa de la misión diplomática. La vacunación, la apertura a inversiones y el visado Schengen también fueron algunos temas abordados por la diplomática.

España prevé más medidas de la UE contra Nicaragua al fracasar el diálogo Leer más

- ¿Qué objetivos tiene o cuáles son sus ambiciones de este período como embajadora en Ecuador?

- De Ecuador me interesa todo. Creo que llego en un momento político muy interesante... Llega un nuevo gobierno, con lo cual vuelve a ser de máximo interés, no solamente porque gana el presidente (Guillermo) Lasso, sino porque hay un gobierno nuevo. Lo que tengo que hacer es continuar llevando a cabo las relaciones que ha tenido España con Ecuador desde hace muchísimos años. Probablemente no vengo a inventar nada, pero voy a asegurarme de que en todos los ámbitos las relaciones se profundicen.

- Siempre hay un riesgo en este tipo de misiones de detener un discurso que habla de estrechar las relaciones. ¿Cuál será su legado que no quede solamente en un eslogan de ahondar las relaciones?

- Creo que es prematuro. Sobre todo, a mí la verdad no me preocupa cuál será mi legado. Soy instrumental. Soy un instrumento de la política exterior de España. Si el objetivo final se considera exitoso por unos o por otros, me consideraré satisfecha. Más que mi legado, lo que me interesa es la imagen de España y su presencia. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Con acuerdos y contactos con el Gobierno. Seremos nosotros y ellos (Ecuador) los que nos dirán dónde somos útiles. Y estaremos a la altura de lo que se espera.

Estamos apoyando a los migrantes que son un motor de desarrollo. Son varios los sectores en los que estamos.

- ¿Ya se ha reunido con el presidente Guillermo Lasso?

- Sí, en varias oportunidades.

- ¿Cuáles son quizás esas ambiciones que tiene el presidente o temas en agenda en los que le interesaría que España tenga un rol destacado?

- La prioridad en este momento es cumplir el compromiso de vacunación. En segundo término, lo que ha anunciado: más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador. Lo que ha prometido es un Ecuador abierto desde un punto de vista comercial, cultural, social, político. Ahí podemos acompañar. Lo de las vacunas tenemos que hacerlo ya. En el marco de la Unión Europea y la iniciativa Covax vamos a continuar en esta misma línea. Mencionó inversiones, claro, España ahora mismo es el principal inversor. En la medida en la que se mejoren las circunstancias y aumente la seguridad jurídica se pueden renovar los tratados de protección de inversiones y el ambiente será más propicio.

- Cuando dice que sí hay colaboración de España con vacunación, ¿ha habido algún tipo de envío de donación?

- Hasta este momento toda la colaboración de España en materia de vacunas en el ámbito internacional ha sido a través del mecanismo Covax. Es verdad que recientemente el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) ha ofrecido una cantidad de vacunas para la región.

- España tiene una presencia muy fuerte en Latinoamérica y en Ecuador también. ¿Ha tenido algún tipo de contacto con empresarios interesados en venir a Ecuador a invertir en, por ejemplo, la banca?

- Ahora en Ecuador la banca es prácticamente toda ecuatoriana. Sabemos del interés de este Gobierno de que haya mayor presencia de banca internacional en general. Bueno, habrá que ver cuándo se dan las condiciones y qué condiciones ofrece. Hasta ahora ha sido un sector que no ha tenido mucha apertura o, si la he tenido, no ha sido posible la llegada por cuestiones de trámite y condiciones. Vamos a ver cómo esto se va viendo en los próximos meses.

- España abre la puerta a que todos los vacunados con la doble dosis entren, pero eso significa que, por ejemplo, ecuatorianos que no tienen la doble dosis no podrían ir. ¿Proyecta que quizás hasta finales de año se suavizarán las restricciones?

- Creo que de aquí a fin de año la situación será otra. Ecuador tendrá un impacto cuantitativo enorme en el número de vacunados. Estas normas se fijan por el Ministerio de Sanidad, por lo tanto tiendo a creer que de aquí a diciembre no solo habrá mejorado sustancialmente la situación de Ecuador, sino que hayamos modificado las normas a la luz de cómo se va modificando la situación de otros países.

- ¿Cuándo los ecuatorianos podrán ingresar libremente a espacio europeo sin la necesidad de una visa?

- Es un tema que hay que resolver entre muchos países, no depende solo de España. Confiemos en que la solicitud de la reivindicación de Ecuador llegue a buen puerto. Vamos a ver si conseguimos una fórmula que nos permita avanzar.

Creo que la presencia y colaboración entre universidades de ambos países se va a multiplicar.

- ¿El trámite está parado o ha sido desplazado en la agenda?

- No diría que ha sido desplazado. Es un tema que está en otra dinámica. Sé que el Gobierno está haciendo gestiones ante la Unión Europea y otros países. Queda claro que Ecuador no quita el dedo del renglón y posiblemente lleven las cosas en una dirección. Vamos a esperar.