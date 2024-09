Elecciones2025: Luisa González y Diego Borja inscribieron su candidatura en el CNE

Este sábado 28 de septiembre, Luisa González, precandidata por la Revolución Ciudadana, junto a su binomio Diego Borja, llegaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) para formalizar su inscripción como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, respectivamente.

Durante su intervención, González hizo un ferviente llamado a la unidad y la reconciliación entre todas las ideologías políticas del país. “Ecuador se encuentra en un momento crucial que exige compromiso y dejar atrás el resentimiento para proyectarnos hacia el futuro”, afirmó.

Nuevas alianzas

La precandidata destacó la reciente alianza entre la Revolución Ciudadana y el movimiento Renovación Total (RETO), mencionando la inclusión de Borja, quien en el pasado fue crítico del partido. Este giro refuerza la intención de construir puentes entre distintas corrientes políticas en un contexto de polarización.

Diego Borja, por su parte, destacó que los tres principios que los distinguen de los últimos gobiernos son: no robar, no mentir y no ser ociosos. Aseguró que se enfocarán en revitalizar una institucionalidad debilitada y en recuperar la energía que los últimos tres gobiernos han dejado al país en la oscuridad "por su falta de visión y compromiso", señaló.

En la lista de inscritos ante el CNE también figura Francesco Tabacchi, candidato a presidente por el partido Creando Oportunidades (CRE), del expresidente Guillermo Lasso. Asimismo, el viernes se registró la candidatura de Jimmy Jairala, exprefecto de Guayas, por la agrupación Centro Democrático.

Con dieciséis candidatos ya anunciados, el plazo para inscribir postulaciones se cierra el próximo 2 de octubre. En estos comicios, que se llevarán a cabo para elegir a las autoridades que ocuparán los cargos de Presidencia y Vicepresidencia durante el periodo 2025-2029, también se renovará la Asamblea Nacional, que pasará de 137 a 151 asambleístas, y se elegirán cinco representantes para el Parlamento Andino.

La Revolución Ciudadana realizó sus elecciones primarias el 10 de agosto, donde se definió el binomio de González y Borja, dando inicio a una campaña que promete ser decisiva para el futuro político del país.

