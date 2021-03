Se mantienen los mismos miembros de las Juntas Receptoras del Voto para la segunda vuelta

Ante la pregunta de quiénes serán parte de las mesas electorales de cara la segunda vuelta, el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo ha dejado claro este miércoles: serán los mismo de la primera.

El próximo 11 de abril, los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto que ejercieron el pasado 7 de febrero, deberán participar nuevamente en los comicios electorales para la elección de la dignidad del binomio presidencial.

A pesar de que el colectivo ecuatoriano Voces por la Democracia solicitara el pasado 10 de marzo que los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) fueran reemplazados para la segunda vuelta electoral, el CNE informó hoy sobre la decisión de que mantendrá a los mismos ciudadanos que actuaron en la primera vuelta.

#EcuadorCuentaContigo 🇪🇨 | De acuerdo al #CódigoDemocracia en la #SegundaVueltaEc intervendrán los mismos Miembros de las Juntas Receptoras del Voto que actuaron en la primera vuelta, designados conforme a los siguientes criterios 👇. pic.twitter.com/fGoiUNITx6 — cnegobec (@cnegobec) March 24, 2021

Los mismo han sido asignados según los siguientes criterios:

Estudiantes legalmente matriculados en las instituciones del sistema de Educación Superior

Empleados privados que cuenten con título profesional

Servidores públicos que cuenten con título profesional

Servidores públicos bachilleres

Estudiantes de bachillerato mayores de 18 años de edad

Ciudadanos residentes en zonas rurales que hayan concluido la instrucción general básica

Ciudadanos del registro electoral de la Jurisdicción

Cabe recalcar que, así como los miembros de mesas de votación, el padrón electoral y los recintos para sufragar, se mantienen, tal como lo establece el Código de la Democracia.

LOS MJRV PODRÁN REFORZAR SUS CONOCIMIENTOS

Por otro lado, CNE instó a los ciudadanos que son miembros de mesa que refuercen sus conocimientos con capacitaciones presenciales y virtuales que iniciaron el pasado 19 de marzo. capacitacionelectoral.cne.gob.ec es el portal habilitado.

Además, la institución aclaró que para este futuro balotaje las juntas receptoras del voto contarán con 3 vocales principales, 3 vocales suplentes y 1 secretario o secretaría.

Los ecuatorianos votarán el próximo domingo entre los candidatos Guillermo Lasso y Andrés Arauz para designar al futuro presidente del Ecuador.

RECUERDA: El valor de la multa a pagar para quienes no asistan a la mesa en caso de ser miembro de una Junta Receptora del Voto y no cuenten con justificativo válido es de $ 60.00. En caso de no presentarse ni en la primera ni segunda vuelta, el valor a pagar será de $120.00.