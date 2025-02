Elecciones en Ecuador 2025: El voto joven, clave en un escenario de polarización

Esta será una semana decisiva para los candidatos a la Presidencia. Hasta el próximo jueves se podrá hacer campaña y es el tiempo que les queda para convencer a los indecisos. Pero, dentro de ellos, un sector clave será el de los jóvenes.

Como parte del registro electoral aprobado para los comicios del próximo 9 de febrero, el Consejo Nacional Electoral separó al electorado en tres rangos de edad. Esto porque existe el votos obligatorio y facultativo. Este último es de los adolescentes y jóvenes entre los 16 y 18 años. El segundo tiene que ver con mayores a 65 años.

En el caso del primer grupo, el CNE determinó que hay 655.379; mientras que para el segundo se registraron a 1.860.427 que pueden votar. El grueso del electorado se ubica entre los 18 y 65 años con un total de 11’ 220.508 personas.

El registro electoral no contempla una división más específica del electorado. Por ejemplo, una entre los jóvenes y adultos que, por su misma edad, tienen visiones e intereses distintos.

El dato más cercano que existe es del último censo poblacional del 2022. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) considera como población joven a aquellos entre los 18 y 29 años. Hay un total de 3’ 441.776 personas.

Anita Belén Mayorga es quiteña y tiene 21 años. Estudia y trabaja. Dice que aún no ha decidido por quién votar y menciona que se tomará la última semana para definirlo. Cree que los vídeos con bailes y mensajes son una forma de llegar a los más jóvenes. Pero asegura que su principal preocupación es la falta de un empleo.

Sebastián Herrera es profesional. Trabaja en contabilidad y ya definió su voto. Cuestiona a los candidatos que ofrecen de todo y también sus apariciones sin gracia en redes sociales. Para él, un tema urgente es alcanzar un país más seguro.

Ambas perspectivas muestran algo: los jóvenes, categorizados por edad no son un gran grupo homogéneo. Eso es lo que plantea la consultora política Carolina Jaramillo. Dice que “es un error tratar de entender a los jóvenes como un solo grupo homogéneo. Ese ha sido un error cometido con frecuencia”.

En ese escenario, el voto de ese segmento, según Jaramillo, es importante. Añade que las diferentes candidaturas sí han tomado en cuenta a esta población. “Las campañas en general han tratado de dialogar con los jóvenes porque hay un reconocimiento de su importancia. Las propuestas y estilos de campaña han tratado de llegar a este tipo de población”, señaló Jaramillo.

El analista político Andrés Jaramillo señala que en elecciones cerradas como las últimas que se han dado en Ecuador, el peso del electorado joven es fundamental. Recuerda que, según el registro electoral aprobado en julio de 2022, de los 13′450.047 ciudadanos habilitados para ejercer el voto 3′454.852 eran jóvenes.

También señala que no se trata de que a los jóvenes no les interese la política. “Sí están hablando de política, pero no desde la forma tradicional. Les interesa el medio ambiente, pero no solo desde las mascotas sino como una posibilidad de vivir en armonía con el entorno”, dice Andrés Jaramillo.

¿Cómo está su interés en redes sociales?

Alondra Enríquez, de Golden Social Media, hizo un análisis del posdebate presidencial. Las siguientes 17 horas del evento, el candidato que logró una audiencia joven fue Juan Iván Cueva de Amigo. Tuvo un 29% de audiencia de personas menores a 18 años. La atención sobre el candidato se centró en una frase concreta: yo también estoy arrecho.

“En esta campaña ha sido un reto movilizar el voto facultativo. Ninguna lo ha logrado. Pero la población de 40 años para arriba es la más activa”, señaló.

Si se toma en cuenta la referencia del INEC y el Registro Electoral que determinó que hay 13.736.314 personas habilitadas para votar, el porcentaje del voto joven representa el 25%. Una cifra nada despreciable en una lección que pinta polarizada.

