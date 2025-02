Elecciones Ecuador 2025: ¿Qué opciones tienes si estás de viaje y no puedes votar?

Este 9 de febrero de 2025, Ecuador se prepara para una jornada electoral crucial. Se elegirán a las principales autoridades del país: presidente, vicepresidente, 151 legisladores y 5 parlamentarios andinos. Mientras los ciudadanos en territorio ecuatoriano deberán cumplir con el voto obligatorio, los ecuatorianos que viven fuera del país tienen una condición diferente: su voto es facultativo.

Esta aclaración fue realizada por Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien destacó que los ecuatorianos en el exterior no están sujetos a las mismas obligaciones que aquellos que residen dentro de las fronteras nacionales.

¿Qué pasa si no se vota desde fuera de Ecuador?



Aunque el voto para quienes residen fuera de Ecuador no es obligatorio, quienes no se registraron correctamente en el padrón electoral del exterior pueden enfrentarse a un dilema. Aquellos que no actualizaron su registro en las embajadas o consulados, por olvido o por no haberlo hecho a tiempo, permanecen inscritos en el padrón electoral nacional. En consecuencia, si no ejercen su derecho al voto, se les aplica la misma multa que a los ciudadanos dentro del país: el 10% del salario básico unificado (USD 47).

¿Cómo evitar la sanción?

Existen mecanismos para justificar la inasistencia y evitar la multa. Si un ecuatoriano está fuera del país el día de las elecciones y no puede votar, puede presentar como prueba su pasaporte o un certificado migratorio que demuestre su salida del territorio nacional en la fecha correspondiente.

Para hacerlo, basta con acercarse a cualquiera de las delegaciones provinciales del CNE en Ecuador, llenar un formulario y presentar la documentación solicitada, como copias del pasaporte y cédula de identidad. Estos procedimientos garantizan que no se aplique la multa por no haber votado.

¿Y qué pasa si no pudo llegar a su centro electoral?

Para aquellos ecuatorianos dentro de Ecuador que no pudieron sufragar por cualquier motivo, también existe una opción para justificar su inasistencia. Basta con acudir al centro electoral más cercano y solicitar un certificado de presentación. Este documento, sin embargo, no exime de la multa por no votar, pero permite realizar ciertos trámites relacionados en los próximos 60 días.

Para los ecuatorianos residentes en el exterior, el principal consejo es actualizar sus datos en el CNE cuando el procedimiento se habilite nuevamente, ya que esta actualización podría evitar inconvenientes y multas innecesarias. Asegurarse de estar correctamente empadronado es clave para participar de manera tranquila en los comicios, sin preocuparse por sanciones por no votar.

