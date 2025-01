Elecciones Ecuador 2025: qué puede y qué no puede hacer Noboa en campaña electoral

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inició su campaña electoral sin solicitar licencia de su cargo, una decisión que ha generado intensos debates sobre su legitimidad y posibles implicaciones legales.

El 5 de enero marcó el inicio de la campaña electoral, y con ello, el presidente Daniel Noboa, quien busca la reelección, decidió no pedir licencia sin remuneración, a pesar de las recomendaciones de expertos y las críticas de la oposición. Ese día, durante un acto en la Plaza Grande, en Quito, Noboa recibió el apoyo de sus simpatizantes, un evento que, según sectores políticos como el Partido Social Cristiano (PSC), podría evidenciar el uso de recursos públicos en beneficio de su candidatura.

¿Qué dice la ley?

Expertos, como Esteban Ron, especialista en derecho electoral, señalan que el Código de la Democracia, en su artículo 278, establece claramente infracciones para servidores públicos. "La primera es inducir al voto a favor de una preferencia electoral mientras se ejerce un cargo público, lo cual se considera una infracción grave. La segunda, más grave aún, es el uso de bienes o recursos públicos con fines electorales, algo que podría incluir actos como inauguraciones de obras durante la campaña", explica Ron.

En su aparición del domingo 5 de enero, Noboa trató el tema electoral: "Debemos estar vigilantes a todo lo que está pasando. Esta no es solo una elección. Es una lucha contra la desigualdad, contra el narcotráfico, la delincuencia. Es una lucha histórica. En cinco semanas venceremos". Lo hizo desde el balcón del Palacio de Carondelet.

Sobre el discurso de Noboa, Ron también refiere que el mandatario se "cuidó bastante": "Ha señalado que se va a ganar, nada más".

Aclaración ante confusiones

Isabel Proaño, analista de temas electorales y políticos, resalta que Noboa enfrenta un desafío particular al equilibrar su papel de presidente con el de candidato. "Debe cuidar no confundir su rol de Presidente con el de candidato en dos sentidos. Primero: para que no haya acusaciones futuras que puedan afectarlo electoralmente sobre el uso de recursos del Estado en su campaña. Segundo: (Debe cuidar) el uso de la retórica en su discurso para que no puedan acusarlo de hacer campaña en actos públicos. No debería inaugurar obras", advierte.

¿La organización política que lo auspicia puede usar su imagen?

El domingo pasado, se generó una tendencia en redes sociales por mensajes y fotos que enviaron conductores sobre propaganda electoral de ADN que se había instalado en el puente de la Unidad Nacional, que une a Guayaquil con el resto del país. El rostro de Daniel Noboa figuraba en la propaganda.

Sobre las dudas que tenía la ciudadanía sobre si era legal esa forma de promocionar la candidatura de Noboa, ante su negativa de solicitar licencia, Isabel Proaño señala que la organización política, ADN, puede hacer publicidad usando su imagen sin ningún impedimento para dar a conocer sus ideas y plan de trabajo.

Ron agrega sobre este último tema que las infracciones son de carácter personal, es decir, se sanciona a los candidatos si estos incurrieron directamente en una falta y no por terceros, de acuerdo con la ley.

Este lunes 6 de enero, Henry Kronfle, candidato presidencial del PSC, calificó la decisión de Noboa como un ataque directo a la democracia e institucionalidad del país. "Ignorar el artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral muestra un desprecio absoluto por las reglas democráticas, creando una desigualdad grotesca frente a otros candidatos", afirmó Kronfle, quien además exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Contraloría que tomen acciones inmediatas para garantizar un proceso justo.

