Elecciones: la candidatura de Zurita va entre escenarios favorables y hostiles

Una situación atípica. Más de 13 millones de ecuatorianos irán el domingo a las urnas con alta probabilidad de que una de las ocho candidaturas a la Presidencia de la República todavía no esté definida.

Si bien, el Consejo Nacional Electoral (CNE) desechó, la noche del miércoles, la objeción presentada por Revolución Ciudadana y calificó a Christian Zurita como reemplazo de Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto en Quito, el trecho para que esa candidatura quede en firme puede extenderse más allá del domingo.

EXPRESO expone los escenarios, desde el más favorable hasta el menos deseable, para la propuesta del movimiento Construye.

Que desistan

La noche del sábado, luego de 72 horas de notificada la decisión del CNE de calificar la candidatura, el organismo electoral deberá solicitar al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) un certificado de que no existen recursos subjetivos contenciosos pendientes de resolución en esa sede. Si la respuesta es afirmativa, la candidatura estará en firme y los electores acudirán el domingo 20 de agosto a las urnas con la certeza de que Zurita es el reemplazo de Villavicencio, cuya fotografía es la que estará en la papeleta.

Que insistan

Si, en cambio, el TCE confirma que hay una apelación presentada por el correísmo se abre un nuevo proceso. El abogado Esteban Ron, especialista en temas electorales, explicó que se corre traslado para que en tres días pase el expediente del CNE al Contencioso Electoral, dos más para calificar el recurso subjetivo y quince para resolverlo. “En total, son 20 días, mientras tanto la candidatura no está en firme”, dijo Ron. Esto se extendería más allá de las elecciones del domingo, aunque las autoridades electorales han dicho estar comprometidas en despachar los recursos de forma ágil, siempre que el Código de la Democracia lo permita y no se viole el debido proceso.

Que se ratifique la calificación

El TCE como órgano electoral de última instancia puede ratificar la resolución adoptada por el CNE, que anuló la afiliación de Zurita al movimiento RETO al detectar que su firma fue alterada, y dejar en firme la candidatura de Construye computando los votos que obtenga el casillero en el que aparecerá Fernando Villavicencio a favor del binomio Zurita- Andrea González Nader.

Que se anule la decisión

Este es el escenario más complejo y el que no les gustaría vivir en el Consejo Nacional Electoral, más aún si ese binomio pasa a una segunda vuelta. Según Ron, de ser este el caso, el movimiento Construye podría volver a proponer, por una sola vez más, un nuevo nombre en lugar de el de Christian Zurita. Sin embargo, el abogado y exfuncionario electoral Daniel González considera que ahí hay vacíos legales, porque el artículo 112 de la Ley Electoral solo habla de reemplazar al candidato, en este caso, fallecido, pero no especifica si por una o más ocasiones.

Por eso, considera que a raíz de este caso extraordinario, el CNE debe pensar en trabajar de inmediato en un reglamento para dejar claro para los votantes cómo se va a actuar en el futuro en este tipo de situaciones.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló que no se puede pronunciar ni sobre los plazos y, menos aún, sobre las resoluciones que puedan adoptar los jueces electorales en este y otros procesos.

“No me quiero pronunciar de lo que puede resolver el TCE, es una competencia exclusiva de los jueces, pero sí puedo responder lo que nosotros decidimos y resolvemos. En el CNE hay un informe que demuestra que la firma no corresponde a Christian Zurita y ese es un documento contundente que da las garantías y seguridad de que está en su derecho de participar”, señaló Atamaint.

La funcionaria agregó que el CNE prefiere no pronunciarse sobre supuestos o cosas que no han sucedido, porque eso podría generar inestabilidad, así como estarían provocando los criterios de algunos actores políticos, analistas y hasta periodistas que, según las autoridades electorales, han difundido la idea de que si la candidatura de Zurita no está en firme hasta el domingo, los votos de Villavicencio se considerarían nulos.

Esto es negado por el organismo electoral que asegura que independientemente de que la postulación de Zurita esté o no en firme para las votaciones, una vez que se resuelvan todos los recursos, los votos consignados a Villavicencio irán sin ningún tipo de obstáculo hacia quien lo reemplace.