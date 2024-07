Elecciones 2025: ¿Sufragantes de Daniel Noboa votarían otra vez por él?

Mientras el presidente busca la vía legal que le permita participar en las siguientes elecciones (2025) sin ceder ante Verónica Abad, algunos partidos políticos aún analizan cuáles serán sus cuadros frente a los precandidatos que ya han sido anunciados como aspirantes a ocupar el Palacio de Gobierno.

Hasta este 5 de julio de 2024 hay seis aspirantes que han manifestado que competirán por el sillón de Carondelet, entre ellos el actual jefe de Estado. ¿Pero las personas que lo respaldaron en la papeleta en los comicios de 2023 volverían a votar por Daniel Noboa?

La empresa de investigación de mercado Ipsos efectuó un estudio para identificar si los sufragantes lo apoyarían en la reelección.

El resultado no demuestra una tendencia arrolladora. Esto porque solo el 27 % volvería a votar por él en las elecciones de 2025, el 17 % probablemente marcaría otra vez la casilla de Noboa en la papeleta, mientras que el 11 % de sus electores se niegan a respaldarlo nuevamente. Y hay un 9 % que no está tan convencido, pero “probablemente no volvería a votar por él”.

El estudio fue realizado con una muestra de 1.000 personas que residen en grupos iguales en Quito y Guayaquil (500). Del total, 152 (15 %) señalaron que no votaron por el mandatario en los comicios anticipados.

¿Una tercera alternativa entre candidatos?

Otro de los datos publicados por Ipsos es que el electorado en Ecuador estaría buscando una tercera alternativa, a más del oficialismo y el correísmo.

De acuerdo con el sondeo, el 34 % de las personas consultadas admitieron que están en búsqueda de otras opciones, mientras que el 20 % no está seguro.

Les sigue un grupo de ciudadanos que prefieren a un candidato del Gobierno (18 %) y un 17 % que “no ve una tercera alternativa viable”. Según Ipsos, solo el 10 % de los participantes del estudio apoyarían a un aspirante del correísmo.

Así están las precandidaturas presidenciales

En Ecuador, hay seis personas que han anunciado su precandidatura y que participarían auspiciados por diferentes tiendas políticas, pues aún no se han consolidado ni difundido eventuales alianzas.

En tanto que Construye, expuso una dupla que aún no ha sido confirmada: Henry Cucalón - María Paula Romo, tras un encuentro de ambos en un evento en Estados Unidos. A ellos se suma Francesco Tabacchi, cuyo nombre se menciona en el movimiento Creo.

Así, mientras se definen entre esos nombres, los precandidatos que ya se conocen son:

Jorge Escala (Unidad Popular) Andrea González (Sociedad Patriótica) Bolívar Armijos (Amigo) Leonidas Iza (Pachakutik) Pedro Granja (Partido Socialista Ecuatoriano) Daniel Noboa (ADN)

Los sondeos sobre las próximas elecciones 2025 se conocen a menos de un mes de que se inicien los procesos de democracia interna, que deberán efectuarse del 3 al 17 de agosto, de acuerdo con el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE).

