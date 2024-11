Elecciones 2025: ¿Qué implica ser miembro de mesa? Ventajas y desventajas

Con las elecciones presidenciales del 9 de febrero de 2025 a la vuelta de la esquina, una de las responsabilidades ciudadanas más importantes es ser miembro de la Juntas Receptoras del Voto. Esta tarea, que muchos ciudadanos pueden recibir como una obligación, es fundamental para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo del proceso electoral.

¿Qué implica ser miembro de mesa?

Ser miembro de mesa electoral significa ser designado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para colaborar en la organización y supervisión de los comicios en un centro de votación. Los miembros de mesa tienen la responsabilidad de recibir los votos de los electores, registrarlos, asegurarse de que el proceso se realice de manera correcta y contar los votos al final de la jornada.

Ventajas de ser miembro de mesa

Compromiso cívico y participación democrática: Ser miembro de mesa es una forma directa de participar en el proceso electoral y garantizar que las elecciones se desarrollen de manera justa. Es una oportunidad para ser parte activa de la democracia y contribuir a la transparencia del sistema electoral.

Beneficios laborales: Los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa tienen derecho a un día adicional de vacaciones en sus trabajos, ya sea del sector público o privado, por cumplir con su designación y quedarse hasta el final de la jornada electoral.

Compensación económica: Los miembros de mesa reciben un pago de $20 por su tiempo y esfuerzo durante el día de los comicios.

Conocimiento del proceso electoral: Ser miembro de mesa brinda una visión más profunda de cómo funcionan las elecciones. Es una oportunidad para entender mejor los procedimientos, las normas y cómo se garantiza la transparencia electoral.

Desventajas de ser miembro de mesa

Larga jornada electoral: Esta suele ser extensa, desde las 07:00 hasta alrededor de la 22:00. Aunque cuando hay elecciones donde existen varias papeletas como la del 5 de febrero de 2023, el proceso de contabilizar los votos puede extenderse hasta la medianoche o más, lo que puede resultar agotador.

Responsabilidad y estrés: Ser miembro de mesa implica una gran responsabilidad. Cualquier error en el manejo de los votos o en el proceso de conteo puede generar confusión y, en el peor de los casos, cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados. Esto puede generar una presión significativa para quienes asumen este rol.

Impacto en la vida personal y profesional: La obligación de ser miembro de mesa puede interferir con el trabajo, estudios o compromisos personales de los ciudadanos seleccionados. Aunque existen permisos laborales, algunas personas pueden enfrentar dificultades para reprogramar otras actividades importantes.

Posibilidad de multas: Si un ciudadano no se presenta sin una justificación válida, puede enfrentar sanciones económicas, lo que puede generar un estrés adicional para quienes no desean o no pueden cumplir con la tarea.

A pesar de los desafíos que conlleva, este rol es crucial para garantizar la transparencia y el buen funcionamiento de las elecciones en Ecuador. ¿Cómo asegurarte si has sido o no seleccionado? Ingresa aquí

