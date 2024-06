Ecuatorianos en España protestan para exigir servicio de asesoría hipotecaria

En Madrid - España, el colectivo de ecuatorianos afectados por hipotecas en España se congregó frente a la Embajada de Ecuador para exigir la atención de la Embajadora, Wilma Andrade. El objetivo de esta protesta pacífica era solicitar la implementación del servicio consular jurídico hipotecario, para que cientos de ecuatorianos puedan recibir la asesoría adecuada.

El problema de los desahucios de viviendas está en auge en España, donde no solo afecta a los nacionales, sino también a la comunidad migrante de diferentes países. En consecuencia, los ecuatorianos también están atravesando dichos inconvenientes debido a las cláusulas bancarias y la crisis económica.

"Actualmente, sabemos de 110 ecuatorianos que estamos siendo afectados solo en Madrid, y también hay muchos más casos en otras provincias de España. El problema es que es complicado llegar a un acuerdo con los bancos, ya sea por el tipo de interés o las cláusulas abusivas que aplican. Al final, ejecutan el desahucio y las familias terminan en la calle. Es muy doloroso porque hemos estado pagando puntualmente durante años", señala Edgar Arévalo, coordinador del colectivo y residente en España durante 25 años.

El Consejo General del Poder Judicial de España publicó los datos más recientes sobre desahucios. De enero a marzo de este año, los desahucios de viviendas en este país llegaron a 7.424, lo que representa un aumento del 12% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, se presentaron 5.658 ejecuciones hipotecarias nuevas, lo que probablemente incrementará los desahucios en los próximos meses.

Los ciudadanos ecuatorianos esperan un acercamiento con la embajadora Wilma Andrade. Belén Castro

Para la compatriota Lucy Gutiérrez, lo que viven las familias de ecuatorianos es un drama humano, ya que no saben cómo resolver su condición. Según ella, "se necesita abogados que de verdad ayuden a pelear nuestros casos".

Gutiérrez relata que su situación se ha estado resolviendo gradualmente. "Desde 2011, con la burbuja inmobiliaria, he estado luchando para defender mi casa, pagando 102 mil euros, de un valor total de 140 mil. El juez recientemente extendió la moratoria hasta 2028, pero no sé qué sucederá después.

Por eso es que pedimos ayuda para obtener asesoría jurídica. Conozco a personas que están sufriendo mucho porque les están quitando sus hogares, y en la Embajada les ofrecen alojamiento en un albergue por solo 3 días. Por eso estamos realizando esta protesta, porque los migrantes hemos contribuido enormemente a nuestro país", señala Gutiérrez, quien también es cantante de música ecuatoriana y ha sido activista de derechos humanos durante 16 años.

El colectivo de ecuatorianos afectados por las hipotecas, a través de un comunicado, sostiene que su petición de reiniciar los servicios de asesoría jurídica y psicológica al Gobierno ecuatoriano se fundamenta en los artículos 40 y 41 de la Constitución del Ecuador. Estos artículos estipulan la responsabilidad estatal de proteger y apoyar a los ecuatorianos en el extranjero, garantizando sus derechos y ofrecerles asesoramiento, protección y asistencia legal.

Muchas personas perjudicadas se encuentran en situaciones vulnerables, luchando contra enfermedades y cuidando a personas con discapacidades, lo cual agrava la desesperación de los manifestantes. Un ejemplo es Carmen Yolanda Pimaya, que vive con su hijo autista. Actualmente, sufre de varias hernias discales en su columna, lo que hace imposible su operación y la obliga a usar un bastón para moverse.

Ella relata que en 2020, la Embajada le proporcionó un abogado que la ayudó a resolver su problema hipotecario. "Comencé pagando 800 euros y luego, con el aumento del euribor (tipo de interés aplicable a los préstamos en euros), mi cuota mensual subió a 1.300 euros y ya no pude hacer frente a ese valor. Con esta circunstancia, se me concedió un alquiler social de 3 años. Estoy presentando recursos, pero desde el 5 de agosto de 2023, no me llegó ningún recibo más. No me proporcionan un número de cuenta bancaria para depositar el dinero, solo me dicen que no me van a renovar. Estoy preocupada por mi situación", expresa Carmen.

Al final del plantón, algunos representantes del grupo entregaron un oficio a la Embajada de Ecuador y esperan recibir una respuesta y atención a su demanda pronto. Este Diario solicitó una versión a la Embajadora en España, sin embargo no se recibió ninguna respuesta hasta el cierre de esta edición.

Las irregularidades encontradas

En mayo de 2022, la Contraloría General del Estado observó Irregularidades en los contratos realizados por la Embajada de Ecuador en España, con los que se brindaba asistencia jurídica y psicosocial hipotecaria a migrantes ecuatorianos. La entidad informó que se destinaron $ 1,3 millones para pagar gastos administrativos a empresas de ese país sin que existan justificativos.

La Cancillería de Ecuador había suscrito contratos con Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña, Fundación Psicológica Sin Fronteras, Intecon Iberoamérica, Mi País Consultores, Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa y Solidaridad Internacional para el Desarrollo, según información proporcionada por la Asamblea.