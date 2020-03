Ecuador, el segundo de Sudamérica con más casos de COVID-19

Los ciudadanos toman precauciones como el uso de mascarillas para no contagiarse del nuevo virus.

Lo que se vive hoy son las consecuencias del ayer. Las cifras que el Gobierno Nacional expone en cada uno de los reportes sobre el avance del coronavirus en el país son el reflejo de lo que se hizo y no se hizo antes del reforzamiento de las medidas el pasado 16 de marzo, cuando fue decretado el estado de excepción por la emergencia sanitaria.

Lo que se vivió desde esa fecha para atrás fueron días claves, en los que la indisciplina ciudadana sumada a la poca efectividad de las medidas gubernamentales aportaron a las cifras que hoy se reflejan y que han convertido a Ecuador en el segundo país de América del Sur con más casos confirmados y más muertes solo después de Brasil, nación de 209 millones de habitantes.

Contradicciones en el discurso oficial, un débil cerco epidemiológico en Guayas, una prematura saturación del sistema de salud pública, los poco efectivos controles en los aeropuertos y la llegada de vuelos pese a conocerse de la expansión del virus, son algunos aspectos que confluyeron para crear el ambiente que ahora vive el país y que fueron evidenciados por EXPRESO semanas antes de la declaratoria de emergencia sanitaria.

1. Contradicciones

Unos dicen una cosa y la autoridad decía otra. El choque de declaraciones entre la anterior titular de la cartera de Salud, Catalina Andramuño, y la de otras autoridades y fuentes de información oficial fue evidente desde el día que se anunció el primer caso de coronavirus en Ecuador.

EXPRESO recogió algunas de estas contraposiciones y con una a la cabeza: el vínculo familiar del caso primario con una señora que aseguró ser la hermana. La exministra dijo que no era familiar, pero la familia decía lo contrario. Se reconfirmó que sí era cuando se anunció su fallecimiento, convirtiéndose en el segundo deceso luego del de su hermana, el caso índice.

Y hasta el final. La exministra sale de la cartera con dos grandes contradicciones: el número de pruebas adquiridas y el presupuesto. Antes de irse dijo que estaban por llegar al país 2 millones de pruebas para detectar el nuevo virus, dato que fue desmentido por el nuevo ministro Juan Carlos Zevallos, quien dijo que llegarán 200.000 (aunque el viceministro de Salud, Ernesto Carrasco, dijo que llegarían 100.000).

Mientras que en su carta de renuncia, Andramuño argumentó que no contaba con los recursos económicos para enfrentar la crisis sanitaria. Una declaración que fue calificada como “falsa” por el ministro de Economía, Richard Martínez.

2. Saturación en el sistema sanitario

Desde el pasado 18 de marzo, cuando el Servicio de Gestión de Riesgos solo reportaba 14 casos positivos hospitalizados, la mayoría ubicados en Guayaquil, este Diario pudo conocer que el sistema de salud estaba desbordado. Asistencias masivas a centros de salud, hospitales sin equipamiento necesario ni espacio para atención de cuidados intensivos y personal médico sin insumos de bioseguridad fueron las denuncias reportadas por EXPRESO y que en esos días fueron negadas por las autoridades de Gobierno.

Ahora con 133 hospitalizados, y solo después de la salida de la exministra, las cabezas al mando de la crisis admiten los errores.

“He solicitado al ministro que corrija todos los errores que pudieron haberse cometido en la administración anterior”, dijo el lunes el presidente Lenín Moreno.

Además, el nuevo viceministro Carrasco informó ayer a la Asamblea que alquilarán un hospital privado para poner a más pacientes y que habilitaron 30 camas para terapia intensiva en el hospital Guasmo Sur.

3. Cerco epidemiológico

Que el Ministerio de Salud Pública demorara más de un día en contactar e incluir en el cerco epidemiológico a una hermana directa del caso primario, da cuenta de lo complicado que puede ser levantar uno. El vicepresidente Otto Sonnenholzner lo reconoció.

En una de las ruedas de prensa virtuales, al describir la situación de Guayas, puso como ejemplo una persona contagiada y sin síntomas que va al supermercado y se preguntó: ¿Cómo levanto el cerco del supermercado? Esta figura es tan frágil que salen a relucir casos de personas que han estado cerca de positivos y no son incluidas, como cercanos a la alcaldesa Cynthia Viteri y al exministro Andrés Madero.

La cifra dentro del cerco, como lo proyectaba las autoridades, va en aumento, pero desde hace tres días no crece. Se estancó en 1.347 personas dentro del cerco (hasta el reporte de las 10:00 de ayer) que en Guayas cedió, por lo que la provincia tiene un tratamiento especial de zona de seguridad.

4. Controles en el aeropuerto.

Cuando aún no se confirmaba ningún caso positivo en Ecuador, la semana antes del 29 de febrero, el país solo realizaba ligeros monitoreos a personas que llegaran de China, Italia, Corea e Irán, considerados países de riesgo. Esto pese a que ya se registraban focos comunitarios de infección en España, Estados Unidos y otros países.

En ese tiempo, este Diario puso sobre la mesa que desde España llegaban a la semana cientos de ecuatorianos que residen en ese país europeo, pero desde Salud dijeron que aún no era necesario actualizar los protocolos. Al final de esa semana se confirmó que el primer caso positivo había llegado desde Madrid.

Semanas después, cuando ya el Gobierno decidió suspender la llegada de vuelos, los migrantes se apresuraron a retornar desde países con alto número de contagios, ingresaron por los aeropuertos sin mascarillas y muchos de ellos informaron a EXPRESO que no habían dado su dirección real de domicilio para evitar ser retenidos en las ciudades de arribo al país para hacer el aislamiento.

5. Falta de pruebas para confirmar casos

Desde hace varios días, pacientes con síntomas y que han estado cerca de casos positivos reclaman que en Guayaquil no hay pruebas que les permitan confirmar o descartar la enfermedad. Ni llamando al 171 ni solicitándolo por laboratorios privados. Pese a estas denuncias, y al bajo número de muestras tomadas según las cifras del Gobierno, las autoridades de Salud lo siguen negando. El presidente Moreno ordenó el lunes la compra de 100 mil pruebas rápidas para detectar más rápido los casos.

6. Casos sin síntomas

Tener los síntomas es requisito para hacerse la prueba a través del Ministerio de Salud Pública y ser observado por el mismo. Si no hay síntomas, la ruta es incierta. Desde el anuncio del primer caso, aparecieron y siguen apareciendo (sobre todo en Guayas), personas que sospechan tener el virus porque tuvieron contacto con alguien contagiado. La consigna para ellos es irse a casa.

Desde el Gobierno reconocen que, por lo menos en Guayas, pueden haber personas contagiadas circulando por las calles, que no presenten síntomas y aún así pueden transmitir el virus. “Hay que cuidar que la gente no circule por la ciudad. Puede ser una persona asintomática y tener el virus y no lo sabe. Hay que tener en cuenta estas recomendación de quedarse en casa”, comentó la directora del Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles.