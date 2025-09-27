Expreso
  Actualidad

temblor ecuador
Temblores de hasta 3.7 sacuden a Tungurahua este sábado 27 de septiembre.Tomada de X

Ecuador registra tres sismos este 27 de septiembre

Sismos fueron reportados la mañana de este sábado en Baños, mientras que días previos se registraron otros en la costa

Ecuador amaneció con movimiento telúrico. Hasta las 11:00 de este sábado 27 de septiembre se han reportado al menos tres sismos en Baños, Tungurahua, según informó el Instituto Geofísico.

El primer evento se registró a las 05:01, con una magnitud de 2.6 a 11.92 km de Baños. Horas más tarde, a las 09:34, un nuevo sismo de 2.5 sacudió la zona a 11.02 km de la ciudad.

Finalmente, a las 09:59, se produjo el temblor de mayor magnitud hasta el momento, con 3.7, localizado a 10.54 km de Baños.

¿Cuántos temblores se han sentido en Ecuador durante septiembre?

El viernes 26 de septiembre también se reportaron eventos sísmicos en otras provincias. A las 04:13 se produjo un temblor de 3.3 a 29.45 km de Puerto López, Manabí, mientras que a las 12:25 un movimiento de 4.2 se registró a 66.51 km de Macas, Morona Santiago.

Enjambre sísmico frente a Puerto López

La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que entre el 5 y el 16 de septiembre de 2025 se contabilizaron 25 eventos sísmicos frente a Puerto López, con magnitudes entre 3.0 y 5.6.

De acuerdo con el Instituto Geofísico, se trata de un enjambre sísmico, fenómeno que consiste en la ocurrencia de varios temblores de magnitud similar en un mismo sector y en un corto periodo de tiempo, sin que necesariamente deriven en un sismo mayor.

