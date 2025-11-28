Ecuador refuerza controles en aeropuertos tras caso de Peste Porcina Africana

El país endurece controles en sus principales puntos de ingreso para evitar que la enfermedad, ya confirmada en España

Ecuador intensifica los protocolos de bioseguridad para proteger la producción porcina nacional.

La confirmación del primer caso de Peste Porcina Africana (PPA) en España encendió las alarmas en Ecuador. Agrocalidad anunció un refuerzo inmediato en los controles de aeropuertos, una estrategia urgente para evitar que la enfermedad entre al país y golpee a la industria porcina, vital para miles de familias productoras.

Aunque la PPA no afecta a los humanos, su capacidad de propagación entre cerdos y sus efectos devastadores en la producción la convierten en una de las mayores preocupaciones sanitarias del sector agropecuario en el mundo.

🚨 URGENTE



Ecuador refuerza controles en aeropuertos tras el primer caso de Peste Porcina Africana en España.



Medidas activadas:

🔍 Inspecciones estrictas

❌ Decomiso inmediato de productos prohibidos



Permisos y restricciones

▶️ https://t.co/14ta4B9tFJ pic.twitter.com/fMSIUrnAnj — Agrocalidad (@AgrocalidadEC) November 28, 2025

Los nuevos filtros que enfrentarán los viajeros

Con la alerta vigente, Ecuador ya comenzó a aplicar medidas más rigurosas en sus terminales aéreas. Entre ellas:

Inspecciones reforzadas a pasajeros, equipaje y carga provenientes de Europa y de países con historial de la enfermedad. Decomiso y destrucción inmediata de productos derivados del cerdo o material biológico no permitido. Registro detallado de cada proceso para garantizar trazabilidad y transparencia. Agrocalidad recalca que estos procedimientos no son extraordinarios sino parte de los protocolos que la región activa cuando existe una amenaza sanitaria de alto impacto.

Controles estrictos a viajeros y carga internacional buscan mantener a Ecuador libre de Peste Porcina Africana. CANVA

El mensaje a los viajeros: cero productos de origen animal

Para mantener el país libre de PPA, las autoridades insisten en que quienes lleguen al Ecuador deben evitar transportar alimentos o productos de origen animal sin autorización. El incumplimiento podría abrir la puerta a una enfermedad capaz de paralizar por completo la producción porcina local.

