Ecuador tiene ratificada solo a una embajadora en el exterior

A la espera del beneplácito. Han pasado un mes y cinco días del Gobierno del presidente Guillermo Lasso e Ivonne Baki es la única embajadora ratificada en los servicios diplomáticos de Ecuador en el exterior.

El nombramiento público de Pascual del Cioppo para embajador de España que fue dado hace un mes, aún espera la aprobación de ese país y así poder ser nombrado oficialmente.

RELACIONADAS La cuota política en el exterior renuncia por el cambio de Gobierno

Mientras que desde Cancillería no se detalla información del proceso de beneplácito por la supuesta candidatura del periodista Emilio Palacio como cónsul en Miami.

La ratificación de la embajadora Baki por parte del actual mandato no tuvo que esperar el acogimiento de Estados Unidos porque ella lo recibió en febrero de 2020 cuando fue funcionaria del gobierno Lenín Moreno.

El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Mauricio Montalvo, señaló en su último conversatorio con periodistas que existen “bastantes vacantes” debido a que los nombramientos del régimen anterior cesaron también el 24 de mayo. La mayoría no eran funcionarios de carrera diplomática, sostuvo la autoridad.

Había tanto nombramiento político en la administración anterior que hay bastantes vacantes. El presidente Lasso lo está haciendo con mucha cautela, con mucha prudencia y se está tomando un tiempo porque precisamente quiere hacer designaciones que correspondan, que estén a la altura de las misiones que hagan falta. Canciller ecuatoriano, Mauricio Montalvo

Asimismo, Montalvo señaló que la designación de cuotas políticas será menor al 20 % que establece la Ley Orgánica de Servicio Exterior.

Hasta abril de 2020 Ecuador tenía 106 sedes diplomáticas en 48 países que engloban embajadas, consulados, oficinas comerciales y representaciones. Sin embargo, el servicio que rinden estas delegaciones a los ecuatorianos en el exterior puede verse afectado al no tener las respectivas autoridades, sostiene el internacionalista Carlos Estarellas.

Cancillería revive a grupo de consejeros en política exterior Leer más

“Por eso es necesario tener a los funcionarios y más que nada que cumplan su deber y que sean de confianza del presidente de la República, es primordial que se ejecuten los cambios. En un gobierno lo primero que nombran son los ministros y sus embajadores, esperemos que lo haga lo más rápido” acotó Estarellas.

El canciller Montalvo ha señalado que no existe un plazo para cumplir con dichos anuncios. No obstante, desde Cancillería no consideran apropiado dar a conocer los nombres de los candidatos para el servicio exterior porque se generan expectativas mucho antes de saber si habrá o no beneplácito de los gobiernos o países asignados.

De acuerdo al organismo, estos lineamientos parten de la política de reestructuración diplomática de la Cancillería.

No obstante, la Academia Diplomática de la Cancillería volvió a funcionar desde el 29 de noviembre de 2019 y aún no tiene personal graduado. Se desconoce si los actuales estudiantes de la institución integrarán las misiones diplomáticas pendientes.

Por lo pronto, las designaciones faltantes no detienen las actividades de relaciones y agendas que Ecuador mantiene con otras naciones, en lo que va de junio, hubo encuentros, ceremonias y protocolos con Francia, Uruguay, Corea del Sur, Estados Unidos, China, entre otros países.

Comunidad Andina: Ecuador asume el próximo 2 de julio la presidencia pro tempore.

Encuentro diplomático: El canciller mantuvo una reunión con las delegaciones de países acreditados en Ecuador.