Ecuador rechaza el ataque armado contra la vicepresidenta de Colombia

El proyectil, tipo fusil, atravesó el techo del vehículo que custodiaba la caravana de la Vicepresidenta. No hubo heridos

En un comunicado emitido el 10 de julio de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador expresó su rechazo y condena al atentado armado perpetrado contra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez.

La Cancillería ecuatoriana manifestó "su solidaridad y apoyo incondicional a la vicepresidenta, su familia y al pueblo colombiano en estos momentos difíciles, reafirmando su compromiso con la paz y la seguridad en la región".

El incidente ocurrió el miércoles 10 de julio, cuando el carro principal de la caravana de Márquez fue impactado por una bala cerca del municipio de Timba, en el Cauca. El proyectil, aparentemente disparado desde un fusil, atravesó el techo del vehículo justo por encima del vidrio panorámico, pero afortunadamente no causó heridas a ninguno de sus ocupantes.

En ese momento, Márquez se encontraba en Cali, adonde se había desplazado en helicóptero desde el municipio caucano de Suárez para atender otro compromiso de su agenda.

Francia Márquez pide “silenciar los fusiles”

Márquez añadió que el ataque sucedió “cuando ya estaba en la ciudad de Cali (capital de Valle del Cauca), atendiendo otro compromiso”.

“Esta vez no tenemos ningún hecho que lamentar, pero no puedo dejar de expresar mi enorme preocupación por el Cauca y por la tensión permanente que está viviendo mi gente todos los días en toda la región. Vinimos a traer la universidad pública a Suárez y no vamos a ceder en este esfuerzo por el futuro de nuestro pueblo”, agregó Márquez.

Igualmente, la alta funcionaria pidió a los grupos que operan en la región, donde el actor que suele cometer estos ataques es el Estado Mayor Central, la principal disidencia de las FARC, “silenciar los fusiles y permitirle al Cauca vivir en paz y que permitan que la universidad en territorio avance”.

