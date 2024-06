Ecuador tiene nueva marca país y así reacciona 'su gente' en redes sociales

Realidades distintas. Para más de un ecuatoriano, el lanzamiento de la marca país ha sido desacertado, teniendo en cuenta la reciente crisis sanitaria que aqueja a Guayaquil por el colapso de su morgue: "Esta es la marca país del Ecuador: La muerte nos ronda en cada esquina, háganse cargo, por favor. Tengan un poco de sangre en la cara y preocúpense de no mostrar esta cara al mundo. Soluciones es lo que se necesita", escribió en X el usuario José Fabricio Orellana.

Como estos comentarios, otros más: "Tenemos marca país pero con crisis sanitaria. Tenemos marca país pero no tenemos médicos rurales. Tenemos marca país pero no hay insumos para diálisis ni pacientes con cáncer. Tenemos marca país pero no hay devolución del IVA. Tenemos marca país pero hay censura a medios que no callan", escribió María Fernanda Caicedo en X.

Otros comentaron no entender los símbolos que representan la nueva marca de Ecuador. Sin embargo, el Ministerio de Turismo detalló que esta lleva como eslogan 'Expandiendo nuestra luz', en referencia a la privilegiada ubicación que tiene Ecuador en el mundo, lo que lo hace acreedor de 12 horas de luz solar todo el año. También resalta la calidez de nuestra gente.

Los internautas que se hacían eco de la noticia, aplaudieron que Ecuador tenga identidad, pero que no era el momento para promocionar un país en el que actualmente se ejecuta una guerra interna: "Ninguna marca país va poder cubrir los titulares de: conflicto armado interno, secuestros crecen 500%, la morgue ya no da abasto para cadáveres en Guayaquil por aumento en la violencia", refirió el usuario Andrés Spaudo.

Ecuador y su marca país

El presidente Daniel Noboa decretó la nueva marca país para Ecuador el pasado 12 de junio, estableciendo las directrices visuales e identitarias para su posicionamiento nacional e internacional a través del Decreto Ejecutivo 299.

Según el decreto, las instituciones públicas y organizaciones privadas interesadas en utilizar la la imagen deben solicitar la licencia a través de entidades del Ejecutivo.

La Comisión Estratégica de Marcas será responsable de revisar las autorizaciones y garantizar el uso correcto de las licencias. Además, el Decreto Ejecutivo especifica que el signo de la marca país no puede reproducirse ni usarse de manera diferente a lo establecido en el Manual de Licenciatarios. Estas medidas buscan asegurar la coherencia y consistencia en la representación visual de Ecuador tanto a nivel nacional como internacional.

¿Qué transmite la marca país?

En un video publicado en la red social X, el ministro de Turismo, Niels Olsen, celebró que Ecuador ya tenga -oficialmente- nueva identidad: "En Ecuador tenemos tanto que queremos repartirlo al resto. Tenemos tanta historia, cultura, naturaleza, gente maravillosa; una calidez que se expande e irradia y que ahora iluminará a todo el mundo", reza el video promocional de la marca de país, con un recuento de postales que presentan al mundo las cuatro regiones de Ecuador.

El ministro de Turismo invitó a los ecuatorianos a visitar sitio web de la marca país para replicar las imágenes, los videos y los modelos de souvenirs con la nueva identidad de Ecuador.

