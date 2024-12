Ecuador niega canje de antichavistas por Jorge Glas, planteado por Venezuela

El Gobierno de Ecuador, a través de la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, negó categóricamente que se haya considerado un intercambio de opositores antichavistas asilados en la Embajada de Argentina en Caracas por un salvoconducto para el exvicepresidente Jorge Glas. Este supuesto acuerdo fue señalado por el canciller colombiano en recientes declaraciones.

El pronunciamiento surge tras las declaraciones del canciller de Colombia, Luis Murillo, quien afirmó que el Gobierno venezolano habría propuesto este canje como una solución a la creciente tensión diplomática entre Quito y Caracas. Según esta versión, el régimen de Nicolás Maduro habría buscado usar a seis opositores políticos como moneda de negociación para obtener un gesto favorable hacia Glas, quien enfrenta múltiples condenas en Ecuador por corrupción.

La versión ecuatoriana sobre propuesta venezolana

Sobre este tema, la canciller de Ecuador, María Gabriela Sommerfeld, confirmó la suerte de mediación que ejerció Colombia, pero aseguró que se descartó esa posibilidad. "No estamos a favor de la impunidad, aquí no estamos a favor de la corrupción y aquí no somos aliados del régimen de Maduro. Son tres principios que son claros para el Ecuador", comentó Sommerferld en el espacio de opinión Democracia.

"Ante esa propuesta, el Ecuador la descartó. Estoy sucedió en el mes de agosto y septiembre. Hubo la propuesta de Venezuela. Colombia y Brasil la transmitieron. Querían ser países que intermedien", agregó.

Los opositores venezolanos, entre los que se encuentran Pedro Urruchurtu y Magalli Meda, han denunciado desde marzo un "asedio" en las afueras de la Embajada de Argentina en Caracas, donde permanecen asilados. Aseguran que la residencia diplomática está rodeada por agentes policiales, además de haber sido privada de agua potable y electricidad, lo que consideran una estrategia de presión por parte del régimen chavista.

El episodio de Glas con la justicia ecuatoriana

En Ecuador, Glas fue detenido nuevamente en abril pasado tras su intento de obtener asilo en la Embajada de México en Quito. Su captura generó críticas de sectores correístas, quienes sostienen que Glas es víctima de persecución política. Sin embargo, el Gobierno ecuatoriano insiste en que no permitirá la impunidad de personas con sentencias ejecutoriadas.

El caso pone de relieve las complejas tensiones políticas en la región, donde temas como los derechos humanos, la corrupción y el manejo de asilados siguen siendo foco de polémica y divisiones entre los gobiernos.

