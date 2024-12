Edmundo González habla a un mes de posesión presidencial en Venezuela: ¿Qué dijo?

Edmundo González habla firme. “Yo salí de Venezuela de manera temporal, sabía que iba a regresar en cualquier momento y el momento es el 10 de enero, fecha de la toma de posesión”, dijo Edmundo González. El próximo 10 de enero estará en Caracas tomando posesión de su cargo como primer mandatario. “Eso sí, está claro: yo voy a estar en Venezuela” en esa fecha, le dijo el presidente electo al diario El País de España. Su respuesta a si presidiría un gobierno en el exilio fue clara: “No”.

La oposición venezolana reivindica que el diplomático de 75 años ganó las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador, pero sin mostrar el escrutinio detallado de la votación, como establece la ley.

“Mi objetivo es tomar posesión del cargo para el que fui electo y, de ahí en adelante, tomar las decisiones que haya que tomar; entre otras, la designación del equipo de gobierno”, señaló. María Corina Machado, la líder opositora que no pudo presentarse a las elecciones por estar inhabilitada, será la “vicepresidenta ejecutiva de la República” venezolana, agregó González Urrutia.

“Han sido semanas muy intensas, porque desde el mismo momento en que llegué, me di a la tarea de conversar con la dirigencia política de este país. He conversado con todos los presidentes y expresidentes. Les he explicado cuál es la verdadera situación en Venezuela y ellos han estado muy interesados en escuchar nuestra voz. También desde España hemos dedicado buena parte de nuestra estadía a difundir nuestra voz, nuestro mensaje a varias capitales europeas. Hemos conversado con las autoridades de Portugal, de Italia, de Bruselas, de Alemania. En Bruselas tuvimos ocasión de conversar con el alto representante de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores. En todos ellos hemos encontrado la mayor receptividad e interés en la crisis política de Venezuela”, narró.

Edmundo Gonzales volverá a Venezuela a posesionarse como presidente de la República AFP

¿Qué dicen el chavismo y la oposición?

Los principales bloques políticos del país apoyan cada uno a su candidato. El chavismo -incluyendo instituciones del Estado como el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General- defiende el controvertido triunfo de Maduro y acusa a la oposición de preparar supuestas conspiraciones y planes golpistas.

La oposición -agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- rechaza estas acusaciones y aboga por “materializar” una “transición en paz”, por lo que ha emplazado a Maduro a “reconocer su derrota”, y pide más apoyo de países de todos los continentes y de organismos de derechos humanos, así como la Corte Penal Internacional (CPI).

Las protestas

Las protestas antichavistas han dejado de ser grandes concentraciones de calle, producto de la detención masiva de personas luego de las elecciones, para pasar a pequeñas vigilias que exigen la liberación de estos ciudadanos, sumado a la aparición de grafitis en diferentes regiones en los que se reitera el triunfo de González Urrutia.

