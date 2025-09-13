Expreso
PULPOS DE TRUJILLO
Los presuntos miembros del grupo criminal fueron detenidos por militares ecuatorianos.CORTESIA: EJERCITO ECUATORIANO

Ecuador detiene a presuntos miembros de banda criminal peruana "Pulpos de Trujillo"

El Ejército Ecuatoriano detuvo a 18 presuntos integrantes de este grupo de crimen organizado

El Ejército ecuatoriano informó este 13 de septiembre de 2025 de la detención de 18 personas de cuatro nacionalidades, presuntos integrantes de la banda criminal peruana Pulpos de Trujillo, en una operación realizada en coordinación con la Policía Nacional en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú.

Entre los detenidos en el sector de Conguime Bajo, del municipio de Paquisha, figuran trece ciudadanos peruanos, dos venezolanos, dos ecuatorianos y un ciudadano colombiano.

"Este grupo delictivo estaría vinculado a las cinco muertes registradas el pasado 11 de septiembre de 2025 en el sector Chinapintza; actividades ilícitas como extorsiones, amenazas violentas y disputas por el control de la minería ilegal en los sectores de Chinapintza y Conguime", detalló en sus redes sociales.

Crisis de violencia sin precedentes en Ecuador

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el 'conflicto armado interno' contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Con 4.619 homicidios entre enero y junio pasados en todo el país, Ecuador registró el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior.

La nueva fase en la "guerra contra el narcoterrorismo" anunciada por el Gobierno se desarrollará en tres ejes: control territorial y ofensiva directa; fortalecimiento de la inteligencia y operaciones especiales; y neutralización y eliminación de objetivos.

Aunque la nueva estrategia militar contiene componentes reservados, el Ministerio de Defensa señaló que los esfuerzos se concentrarán en las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Zamora Chinchipe y Morona Santiago.

