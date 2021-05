Ecuador y Costa Rica lideran expedición científica de la migravía Coco–Galápagos

El buque M/Y Sharkwater, zarpó la tarde de ayer desde Quepos, Costa Rica y volverá luego de la expedición al mismo punto.

Luego de tres años de la primera expedición, ayer, 3 de mayo de 2021, zarpó la segunda expedición científica por la migravía Isla del Coco (Costa Rica) y Galápagos (Ecuador). Con el zarpe del buque M/Y Sharkwater, desde Quepos, en el país centroamericano, catorce investigadores de seis nacionalidades estudiarán seis sitios durante una travesía de 1.500 millas náuticas que finalizará el 23 de mayo en el punto de partida. Los resultados de esta investigación aportarán pruebas científicas sobre la migración que realizan los tiburones ballena, tiburones martillo, mantarrayas, ballenas y otros mamíferos, que se desplazan entre las Áreas Marinas Protegidas.

La migravía Coco – Galápagos es un corredor biológico que une el Parque Nacional Isla del Coco y el Área Marina de Manejo Montes Submarinos, en Costa Rica, con la Reserva Marina de Galápagos en Ecuador.

Danny Rueda, director del Parque Nacional Galápagos (PNG) acompañó a Haydée Rodríguez, viceministra de Aguas y Mares de Costa Rica, quién presidió el evento virtual de partida de la expedición, junto con representantes de CMAR, Pacífico y los expedicionarios.

Marcarán peces

Jennifer Suárez, guardaparque del PNG y quien también hizo parte de la primera expedición Coco – Galápagos de 2018, y César Peñaherrera, coordinador científico de MigraMar, explicaron que “en los montes submarinos de la Fila del Coco, Coco Occidental, Las Gemelas y la isla del Coco, en Costa Rica; los montes submarinos de Medina y Paramount; y la isla Darwin en la Reserva Marina de las Galápagos, en Ecuador, el equipo marcará peces y mamíferos marinos con dispositivos acústicos y satelitales, realizará muestreo con un sistema remoto de video submarino con carnada (BRUV), conteo de la biodiversidad mediante avistamiento y toma de muestras de ADN”.

Con la llegada de la expedición a San Cristóbal, está previsto que el 13 de mayo de 2021, Marcelo Mata, ministro del Ambiente y Agua del Ecuador, presida un evento oficial para destacar la importancia de la Reserva Marina de Galápagos y la relevancia regional de la migravía Coco – Galápagos.

La zona a recorrerse en santuario de especies como los tiburones martillo. cortesía

La expedición es realizada por el PNG, Universidad San Francisco de Quito, Área de Conservación Marina Cocos, CIMAR, CMAR, CREMA, Fins Attached Marine Research and Conservation, Fundación Pacífico, Galapagos Conservation Trust, Galapagos Science Center, MigraMar, Popular Cinema, Ocean Blue Tree, Only One, Sea Legacy, Shark Conservation Fund, SINAC, Turtle Island Restoration Network, y Universidad de Costa Rica.