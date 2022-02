La escena de ver a más personas comprando regresa a los centros comerciales y esto es por dos razones: por la víspera al Día del Amor y la Amistad los clientes buscan regalos y porque el COE amplió el aforo dado que bajaron los casos de coronavirus, en ambiente cerrado al 70 %; y en abiertos, al 100 %. "Hubo días, por las restricciones por la pandemia, en que no se veía a los clientes. Ahora sí ha empezado la reactivación comercial, hay más compradores", dijo Esther Romero, administradora de la tienda Fantasías del Conquistador.

En un recorrido por varios centros comerciales EXPRESO vio más movimiento comercial en comparación que cuando subieron los casos de la COVID-19 y el COE bajó el aforo permitido.

Los voceros de diferentes centros comerciales como Policentro, Mall de Sol y City Mall indicaron que hay optimismo en cuanto al incremento de las ventas por el 14 de Febrero, y que como en otros años van a premiar a sus clientes.

La promoción de CityMall llamada "El más dulce amor" tendrá una feria de dulces en la que participan algunos de sus locales, estará bicada en el redondel del Nivel 2. En este espacio se venderán dulces desde el sábado 12 hasta el lunes 14 de febrero, desde las 10:00 a 21:00. Además el Día del Amor y Amistad tendrá presentaciones musicales en vivo, se presentará Roberto Morocho de 16:00 a 19:00, en el redondel en el nivel 2 y la cantante Nicole León se presentará en el Beer Garden, ubicado en el patio de comida exterior en la planta baja, desde las 19:30 hasta las 21:00.

En el caso del Mall del Sur su promoción se llama "Love is in the air", consiste en que desde el viernes 11 al lunes 14 de febrero desde las 14:00 a las 20:00, se implementará un photobooth que simula un paseo en globo aerostático y ofrece al público la toma de una divertida fotografía que podrá ser descargada ingresando a www.malldelsur.com Los visitantes que se retraten automáticamente accederán al sorteo de entradas al cine y órdenes de consumo del patio de comidas, quienes participen el 14 de febrero serán recibidos por un personaje que les obsequiará chocolates.

En el Mall del Sol las personas podrán cambiar las facturas de 25 dólares por boletos para un sorteo para dos personas para un almuerzo en la playa, sesión de fotos y traslado en helicóptero. El centro comercial también promueve el Sol Market, que consite en buscar el artículo que se desea comprar en línea y el sistema va a presentarle exclusivamente los productos que son de su interés.

En el Policentro también puede canjear las facturas de 25 dólares por boletos para un sorteo para varios premios.