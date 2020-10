"La valoración del Pacífico ya está lista, Finanzas deberá levantar el sigilo"

Ya no serán 9 meses los que hay que esperar para tener el primer diagnóstico económico del Banco del Pacífico. El resultado de la valoración, dice Roberto Dunn, presidente de la Corporación Financiera Nacional (CFN), está listo y en una semana y media más pasará al Ministerio de Finanzas para que este defina el siguiente paso a dar, una decisión que podría implicar levantar el sigilo. Ayer, el ejecutivo se refirió a este y varios temas que involucran a la entidad.

- CFN, nuevamente banca de segundo piso. ¿Qué había de malo en el modelo anterior?

- La CFN se alimenta del dinero de multilaterales, que son quienes dan las directrices de adónde lo podemos colocar. Los $ 260 millones anunciados vienen del Banco Mundial, el cual ha definido que sean colocados en segundo piso (a través de un banco). Esto nos ayudará a llegar a más lugares. Nosotros que tenemos 12 sucursales en todo el país realmente no estábamos abarcando al universo de gente que quisiéramos servir. Eso no implica que nosotros dejemos de dar crédito directo, lo seguiremos haciendo sobre todo en aquellos segmentos donde el usuario requiere mayor acompañamiento con más tiempo y tasas menores.

- Se ha anunciado la reactivación de un Fondo Nacional de Garantía. ¿Cómo operará?

- El fondo ya tiene $ 30 millones y con los fondos del Banco Mundial vamos a fortalecerlo con $ 40 millones más. Eso significa que podremos multiplicar por 7 veces la cantidad de dinero con la que podremos resolver el problema de garantías. Si usted va a un banco privado este le pide un 125 % de garantías. Si suma todo su patrimonio y llega al 100 %, a través de este fondo se podrá cubrir esa diferencia.

- Antes eso no existía. ¿No es permitir que la banca gane rentas sin asumir algún tipo de riesgo (impago)?

- No porque de esa diferencia, nosotros cubrimos el riesgo del 80 % y el banco corre con el 20 %. Con eso estamos garantizando que se dé el crédito en una época difícil en la que la gente busca reactivarse.

- ¿A qué tasas?

- La tasa que ahora mismo tienen los bancos es regulada pero está en base a créditos que no tienen más allá de 180 días. Con los fondos del Banco Mundial podrán prestar hasta en 8 años (con 2 de gracia) y tener una tasa similar. Para una primera fase estamos previendo una tasa del 5,80/ 5,90 para Guayaquil y Quito y de un 5,78 % en otras ciudades.

- Desde la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea se analiza un posible juicio en su contra, por desacatar la orden de desmaterializar la información en torno a la venta del Banco del Pacífico. ¿Qué reacción tiene frente a esto?

- La ley me dice que yo no puedo hacer pública la información y eso lo he dicho en la Asamblea. Algunos lo han entendido, hay otros que buscan hacer de esto un show político. Yo me he sentado dos veces en la Asamblea y he sido claro: si ellos firman y acuerdan mantener esto en un tema de confidencialidad, se lo puede hacer. Pero no hay acuerdo sobre eso. La Asamblea Nacional no puede estar sobre la ley (Código Monetario y Financiero).

- ¿Por qué no levantar el sigilo?

- En este momento seguimos en el proceso de valoración, donde hay mucha información en juego. Allí no solo está la valoración de los flujos de caja futura sino las estrategias comerciales del banco, información sobre sus clientes. Esa es la parte que se cuida. Si eso se hace público, la banca local e internacional tendría acceso a eso a costo cero y con ello estaríamos perjudicando el valor del banco. La valoración no sería la misma si todo el mundo conoce las estrategias.

- ¿Qué falta para que culmine el proceso de valoración?

- La valoración ya está lista. Lo que esperamos son documentos oficiales del Bank of American que deben estar llegando esta semana. Una vez que recibimos esto debemos remitir esta información al Ministerio de Finanzas que es el rector en este tema. Ellos deberán definir si el valor es el adecuado, si se sigue a la segunda fase (la venta), si el momento político es el adecuado.

- ¿Para cuándo podremos conocer esa valoración?

- Eso debe estar llegando esta semana o inicios de la próxima. Cuando eso suceda lo remitiremos al Ministerio. Si el Ministerio decide no seguir, no hay motivo de por qué tenga que presentar los números. Pero si se define proceder con la venta, debería hacerlo público. Pero ya depende de la decisión del Ministerio.

- Hablemos el caso Isspol. Valpacífico, una de sus representadas ha estado en el radar de este escándalo. ¿Qué responsabilidad tiene en esto CFN?

- Nosotros somos accionista y nuestro manejo (dentro de Valpacífico) se da solo como accionistas. Nosotros no estamos involucrados en el día a día. Valpacífico es una empresa independiente, con sus directores y propia administración. Lo único que vemos es lo que pasa en las Juntas Generales, por eso no estamos al tanto.

- ¿Pero como accionistas mayoritarios no les preocupa lo que sucede? No es el primer caso. También se la cuestiona por el mal manejo de los bonos de Seguro Sucre ($ 6 millones desaparecidos). Al final estamos hablando de dinero público. ¿Tomarán alguna acción?

- Hay preocupación, sí, pero nosotros seremos respetuosos del debido proceso. Se debe dilucidar qué pasó, aún no lo sabemos, ni ellos creo que lo saben. Pero después de conocerse, como accionistas debemos tomar acciones.