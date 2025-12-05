Unidad de la refinería de Esmeraldas retoma operación tras sismo e incendio

La infraestructura recibió los efectos de un sismo ocurrido en abril y de un incendio registrado en mayo, de este año.

La Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC) de la Refinería de Esmeraldas, la más grande de Ecuador, retomó operaciones tras culminar las labores de mantenimiento por los daños causados por un sismo y un incendio registrados en abril y mayo pasado, informó este jueves la petrolera estatal Petroecuador.

RELACIONADAS Declaran en emergencia la operación de la Refinería Esmeraldas

La unidad FCC produce gases de hidrocarburos ligeros utilizados como gas combustible en la refinería, así como gas licuado de petróleo (GLP), nafta tratada de alto octanaje y aceites cíclicos empleados en la preparación de fuel oil.

¿Cuál es el banco más solvente y el que más préstamos dio en Ecuador en 2025? Leer más

El sismo de magnitud 6,1 ocurrido en abril y el incendio registrado en mayo, justo cuando estaban retomando sus operaciones, provocaron daños importantes en esta unidad, lo que llevó a paralizar su actividad y trabajar en labores mantenimiento que se extendieron durante 188 días.

La producción se recupera

Su reactivación generará alrededor de 158.600 dólares diarios gracias a la producción de 4.612 barriles de GLP y 7.488 barriles de nafta tratada, materia prima para la elaboración de gasolinas, según detalló Petroecuador en un comunicado.

RELACIONADAS Oferta de diésel prémium se desploma en la Refinería Esmeraldas

Además, permitirá reducir en 3.000 toneladas mensuales las importaciones de GLP destinadas al consumo interno de la refinería, lo que representa un ahorro adicional de 294.000 dólares al mes.

"La reactivación de esta unidad permitirá alcanzar las metas operativas, contribuir al abastecimiento de combustibles en la zona de influencia y fortalecer la producción de derivados a nivel nacional", señaló la petrolera estatal.

La Refinería de Esmeraldas es el mayor polo de procesamiento de crudo de Ecuador, alimentado por los oleoductos que transportan el petróleo extraído de los pozos de la Amazonía, y su producción está destinada tanto para abastecimiento interno como para la exportación a través de buques petroleros.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ