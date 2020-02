Los paisajes de Ecuador sedujeron a más de 1,3 millones de personas a venir a hacer turismo, en el 2019. Pero la cifra puede crecer si se solucionan problemas que por años han sido analizados.

Recordar en qué se debe mejorar para atraer a más viajeros es coyuntural. El Ministerio de Turismo aspira a un crecimiento de un 7 % anual de llegada de turistas; para el 2021 la meta es atender a más de dos millones de visitantes y que esto genere más de 2.000 millones de dólares y más de 600.000 plazas de trabajo.

Entre los problemas aún sin solucionar están la escasez de baños y de señalética y la falta de organización de los informales. La problemática del sector se ha estudiado de gobierno en gobierno.

En este artículo se abordará parte de los problemas que hay en Guayaquil y en las playas.

Los lectores de EXPRESO opinan que a las 20:00 el centro de Guayaquil se va a dormir. “A esa hora la oferta para el ocio es escasa. En el centro de la urbe se prioriza la mercadería, el valor comercial y no a las personas”.

Es más, “los edificios del centro sirven para almacenar los fardos de los chinos y ecuatorianos. Se requiere un trabajo integral del Municipio”. Es el pedido de los ciudadanos consultados por este Diario.

Si se mejoran estos puntos, a Guayaquil al año vendrían más de medio millón de visitantes, que es la cifra de llegadas de turistas a la ciudad en 2019.

Otro punto por mejorar es tener estadísticas detalladas: para qué viene el viajero. “El Ministerio de Turismo no la incluye en las cifras que publica, aunque Migración tiene los datos”, sostiene el presidente de la Federación Nacional de las Cámaras Provinciales de Turismo, Holbach Muñeton.

El líder del sector también cuestiona que el Ministerio hable de un incremento en los arribos de turistas. Pero para él, “se está recuperando el mercado”. Argumenta que para hablar de una subida, “la cifra debe ser mayor que la media histórica. Si históricamente han llegado hasta 2,5 millones de turistas, para hablar de un incremento debe ser mayor que este número”.

1.408,4

millones

de dólares fueron los ingresos por turismo, al tercer trimestre de 2019, según el ministerio del ramo.

En el caso de los balnearios, el presidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena, Carlos Abad, destaca que se deben instalar baterías sanitarias cada 200 metros, además de poner tachos de basura que permitan el reciclaje.

Abad también señala que otro problema es el incremento de enganchadores (personas que se colocan fuera de la terminal terrestre para ofrecer hospedaje). “La mayoría de veces abordan a turistas que han hecho reservas y les ofrecen habitaciones por un menor precio. La mayoría acepta por ahorrar dinero, pero eso es un riesgo, porque hay delincuentes que se hacen pasar por enganchadores”, asegura.

Además, dice que “a los extranjeros no les agrada que los enganchadores los persigan hasta el taxi, tratando de convencerlos de que acepten sus ofertas de hospedaje”.

Prev Next Los viajeros se quejan de que los vendedores pasan uno tras otro y que no solo vocean sus productos, sino que insisten para que les compren Joffre Lino

Otro problema es el aumento de vendedores ambulantes, pues así mismo hay delincuentes que fingen serlo.

Entonces, no es admisible que gobierno tras gobierno se llegue solo hasta el diagnóstico de los problemas. Este año el Ministerio habla de una estrategia 2020-2030. Las empresas privadas también indican que van a desarrollar un plan a 10 años (ver recuadro).

Las autoridades y empresarios tienen claro que no habrá un crecimiento sobresaliente en los ingresos por turismo si no hay inversión para solucionar los problemas que hay en el sector. Para ello, el turismo debe salir del círculo vicioso del análisis, y actuar.

Prev Next En Salinas un grupo de nuevos vendedores informales se alista para ofrecer sus productos. Joffre Lino

Empresarios se unen para hacer un clúster

El sector privado en Quito va a lanzar este miércoles 12, en la Universidad San Francisco, una agenda estratégica para impulsar el turismo en Ecuador. Hay un trabajo que ha unido a la academia y a empresas de varias áreas. La idea es formar un clúster (grupo de compañías interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes). En el proyecto colabora la escuela de negocios IDE y al frente está Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.

Se va a trabajar en innovación, tecnología y en mejora constante. Se van a realizar talleres, involucrando a empresas de varios sectores: de la banca, de bebidas, de comunicación, etc.

El estudio le cuesta a la empresa privada 200.000 dólares y la ejecución llevará más de un año, para hacer del país un destino turístico.

¡Los cuatro mundos de Ecuador están presentes en @fitur_madrid 2020! Trabajamos entre el sector público y privado para promover todos los destinos del país y desarrollar un turismo sostenible, sustentable e inclusivo. #EcuadorEnFitur pic.twitter.com/cNgfr5Qztr — Turismo Ecuador (@TurismoEc) January 23, 2020

“La infraestructura es tarea de los GAD”

Rosi Prado, la ministra de Turismo

Prev Next Rosi Prado, ministra de Turismo. Cortesía

- ¿Cuál es la política para impulsar el turismo?

- Estamos trabajando con todos los alcaldes y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país. La conectividad aérea ha crecido, en el 2019 llegaron cuatro nuevas aerolíneas.

- ¿Dónde se hace turismo en Guayaquil?

- La ciudad es maravillosa, atrae el turismo de convenciones, un ejemplo de ello son los 5.000 Testigos de Jehová que llegaron para su asamblea internacional, que dejó un derrame económico importante. Guayaquil tiene productos naturales y culturales maravillosos.

- Faltan baños y señalética en las playas y otros destinos.

- Trabajamos para que existan baños limpios. No queremos lavarnos las manos, pero el turismo está descentralizado. La infraestructura es una tarea de las alcaldías y de los GAD. Estamos trabajando con los municipios (hay un financiamiento de $ 30 millones de créditos no reembolsables, de $ 100.000 para cada propuesta ).

- ¿Hay estadísticas detalladas de para qué y por qué viene el turista a Guayaquil?

- Esa información la tiene Migración. Nosotros tenemos de dónde vienen y cuántos llegan.

- ¿Qué le falta hacer a la empresa privada?

- El trabajo es en conjunto y tenemos buenas perspectivas.

- Se hace una campaña para que Ecuador sea un destino de bodas. Pero son muchos los trámites que debe hacer un extranjero para casarse aquí.

- Tiene razón, pero se está trabajando en simplificar los trámites.

- La informalidad afecta al turismo en la calidad del servicio.

- Los GAD tienen la responsabilidad de organizar ello.

- Hay que asegurar que existan doctores en los centros médicos y que estén abiertas las oficinas de información de Turismo.

- Los dos puntos no son responsabilidad del Ministerio, pero son temas transversales; vamos a trabajar ese tema con quienes corresponde.

“La mejora está en renovar el malecón”

Daniel Cisneros, alcalde de Salinas

Prev Next Daniel Cisneros, alcalde de Salinas. VALENTINA ENCALADA ORTEGA

- No hay baños en la playa. ¿Qué solución puntual tiene?

- Tenemos el proyecto del nuevo malecón en Salinas. Estamos hablando con el Gobierno y la Prefectura para que junto a la Alcaldía se realice la obra.

- ¿Cuántos baños tendrá?

- Son tres zonas de baños y habrá duchas.

- ¿Cuánto costará la obra?

- La obra es amplia, incluye el arreglo de calles. La suma total es de $ 42 millones. Se pondrán adoquines, se reubicará a los locales que venden los ceviches. El trabajo hay que hacerlo por etapas. Hay que hacer también una labor para salvar la playa. Hay un tramo que puede desaparecer en ocho años si no se hace nada. También se van a instalar cámaras y se organiza el parqueo.

- ¿Esto también va a solucionar el problema de la basura?

- Esto depende más de la cultura. Hay tachos y las personas no caminan para dejar allí los desechos. Necesitamos hacer un trabajo entre todos los alcaldes del país, para que el ciudadano aprenda a no botar basura fuera de un tacho. En el fin de año contraté más frecuencias para la recolección de basura. Se puso un recolector al final y al inicio de la playa. En cuanto se limpiaba, se llenaba nuevamente. Se sabe la hora de recolección de la basura y no se respeta. En Japón cuando hay un concierto, cada quien se lleva su basura. Aquí el lugar queda sucio y parece que hubiera ocurrido una guerra.

- ¿Y en el tema de informales?

- Se hizo años atrás un convenio para que no ingrese un vendedor informal más. Se hizo un censo y había 2.200. Se los organizó y quedaron 750, que eran los que llevaban trabajando más de 20 años. Extranjeros me han denunciado porque no he permitido que ingresen a vender a la playa. Hay normas que cumplir.